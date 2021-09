Pensieri e messaggi per gli uomini del futuro, pronta a essere sepolta una capsula dal tempo da aprire nel 2071

Prende il nome di "Remember me 2071", l'esperimento sociale progettato per durare 50 anni, nel quale verrà realizzata una capsula del tempo dove le persone possono lasciare messaggi, pensieri, idee

Una "capsula del tempo" per tramandare alle generazioni future oggetti, informazioni e pensieri del 2021. A chi toccherà aprirla? Ai cittadini del 2071, in particolare ai predappiesi, visto che l'iniziativa si tiene lì. Prende il nome di "Remember me 2071", l'esperimento sociale progettato per durare 50 anni, nel quale verrà realizzata una capsula del tempo dove le persone possono lasciare messaggi, pensieri, idee. Il tutto deve essere scritto su un foglio e imbustato. Sopra la busta bisogna ovviamente mettere il destinatario che nel 2071 riceverà la lettera.

Le "capsule del tempo" sono contenitori metallici, appositamente studiate per non deteriorarsi nel tempo. Sono già "di moda" da diversi anni, ma restano molto singolari e curiose per il fascino che portano con sé, in quanto costringono a immaginarsi come sarà il mondo tra 50 anni, specialmente ora che l'innovazione tecnologica rende frenetico il progresso umano, così come le sue contraddizioni. La cerimonia di sepoltura della capsula del tempo ci sarà sabato nel parco "Daniele Casamenti" di via Raffaello Sanzio a Predappio. Una cerimonia che partirà alle 16, con giochi, intrattenimento per i bambini, ma anche cibo e un torneo di marafone. Quando farà buio, intorno alle 22, si terrà la cerimonia "solenne" di interramento della capsula, non prima di averla sigillata. Fino a poco prima si potranno inserire le buste all'interno della capsula del tempo.

Come sarà possibile non perderne la memoria, man mano che trascorreranno i decenni? Verranno lasciate una pendrive e una busta in carta contenenti la geolocalizzazione della capsula chiuse all'interno di una teca e lasciate al Sindaco di Predappio che a ogni mandato lo consegnerà alla nuova giunta comunale in custodia. Un passaggio di consegne, insomma, assieme alla fascia tricolore e ai "dossier comunali" più scottanti. Nel 2071, esattamente 50 anni dopo l'evento, si procederà alla dissepoltura della capsula, alla sua apertura e la consegna delle lettere ai destinatari.

Durante l'evento ci saranno musica con dj, uno stand dove le dade dell'asilo di Predappio faranno giocare i bimbi, La Pina e Gulliver con il loro show di sciocchezze e zucchero filato, e tanti altri giochi per i bimbi. Per i più grandi oltre alla musica ci sarà un bar ben attrezzato e una squadra di cuochi alle griglie e dalle 18.00 si potrà mangiare piadina con salsiccia o prosciutto. Completa il tutto un torneo di Maraffone organizzato dall'Aassociazione Anziani di Predappio. Tutte le persone che partecipano nell'organizzare dell'evento lo fanno a titolo gratuito e il ricavato sarà devoluto all'Associazione Cani e Bimbi "Daniele Casamenti" (accesso con green pass o tampone negativo). La singolare idea della capsula del tempo è venuta a Roberto Perugini, cuoco già noto per aver partecipato a Masterchef, con l'amico commercialista Andrea Greggi e il creativo Claudio Fabbri Ferrini.