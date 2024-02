C'è la data della quarta edizione di "Cara Forlì": "Mai come oggi c’è una gran sete di liscio"

C'è la data della quarta edizione di "Cara Forlì", la manifestazione dedicata alla grande tradizione del liscio promossa dal Comune di Forlì in collaborazione con le Famiglie di Secondo Casadei e Raoul Casadei, il sostegno della Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura e il contributo organizzativo del Mei di Giordano Sangiorgi. La manifestazione si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre. A suggellare il patto di collaborazione con Riccarda Casadei, Mirko Casadei e Moreno il Biondo per la quarta edizione dell’evento che ha fatto da apripista alla candidatura del liscio patrimonio immateriale dell’Unesco e che quest’anno celebrerà i 70 anni di Romagna Mia è stato ancora una volta il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini.

“Mai come oggi c’è una gran sete di liscio - ha dichiarato il sindaco lunedì mattina durante l’incontro con la famiglia Casadei in Municipio -. La musica romagnola sta vivendo una stagione di grande fermento. Lo abbiamo visto anche a Sanremo, con l’esibizione dell’orchestra Santa Balera e l’omaggio dell’Ariston ai 70 anni di Romagna Mia. Quella che era nata come un’iniziativa sporadica con l’intento di celebrare il cinquantesimo anniversario della scomparsa del Maestro Secondo Casadei, è diventata negli anni un appuntamento fisso della nostra città, una due giorni di musica e spettacolo all’insegna del folklore romagnolo".

La regina della prima edizione fu Orietta Berti, mentre nel 2022 la protagonista della kermesse è stata Iva Zanicchi. Nella terza edizione l'ospite d'eccezione è stato Enrico Ruggeri. Due le novità di quest’anno: maggiore spazio al ballo liscio, colonna sonora della Romagna, e la partecipazione per la prima volta al calendario di iniziative della Notte Rosa.

"Quest’anno, per la prima volta, entreremo a far parte del circuito della Notte Rosa - conclude il primo cittadino -. Con le famiglie di Secondo Casadei e Raoul Casadei e Moreno il Biondo stiamo lavorando su importanti novità. Ancora una volta ci affidiamo alla loro esperienza e al valore delle loro proposte musicali. Il nostro obiettivo è fare sempre di più e meglio, coniugando la parte culturale del progetto 'Cara Forlì' con la componente artistica e musicale, per fare di piazza Saffi una grande pista da ballo".