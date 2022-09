Iva Zanicchi tra liscio, visite a Forlì, Ballando con le stelle e politica: "Una donna premier? E' ora di iniziare"

"Dopo O sole mio, c'è Romagna mia. Secondo Casadei ha scritto un inno bellissimo e io sono sempre orgogliosa di cantarlo". Iva Zanicchi sabato alle 21 sarà in piazza Aurelio Saffi, a Forlì, in occasione di “Cara Forlì, la grande festa del liscio”, dove l'Aquila di Ligonchio omaggerà la sua Romagna con la tappa del Gargana Tour – Estate 2022. L’Ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione (per informazioni e prenotazioni 0543.712362 – Ufficio Iat-Hub Comune di Forlì).

Iva Zanicchi è legata alla Romagna?

Come no? E' un po' casa mia. Forlì è stata una delle prime città che ho visitato. Ero una ragazza, sono venuta con mia madre per vedere il concorso di Castrocaro, poi ci sono tornata tante volte. Ho anche recitato a teatro in una commedia con Barbara Bouchet. Apprezzo molto la cucina e l'ambiente che si respira a Forlì. Sono anche molto felice di poter cantare a Forlì e omaggiare la famiglia Casadei che ha scritto una delle più belle canzoni al mondo. Riccarda Casadei, tra l'altro, ogni volta che mi sente cantare "Romagna mia" mi telefona, è una donna dolcissima.

Ha già annunciato la sua partecipazione a "Ballando con le stelle"? Sta dimagrendo per vincere?

Mi era stata consigliata una dieta per dimagrire ma purtroppo non l'ho ancora iniziata. Povera me. Il 19 settembre iniziamo con le prove. Però, sono tranquilla perchè a me diverte molto ballare anche se l'unico ballo che conosco è quello del liscio. Farò quello che potrò.

Cosa ne pensa della politica attuale? Come la vede l'Italia del futuro?

Io, in generale, sono una che vede positive anche le cose più drammatiche. So che abbiamo il dovere e l'obbligo di scegliere chi domani ci potrà governare bene. I problemi sono grandi, le tasse, il lavoro per i giovani, la sicurezza nelle nostre città.

Si è letto che le piace Giorgia Meloni?

L'ho conosciuta e la stimo, è una donna intelligente e coerente. Poi, durante un'intervista, mi hanno chiesto se la vedrei bene a capo del governo e io ho detto di sì perché sono per le donne. Non abbiamo mai avuto una donna e forse ora è l'ora di iniziare.

Berlusconi, lo vede o lo sente?

Sì. E' una persona che stimo molto. Sono entrata in politica con lui, e per 6 anni sono stata al Parlamento Europeo. In questo momento il suo partito è un po' in crisi, ma lui è sempre forte. Ha sette vite, come i gatti. Sono sicura che da queste elezioni un po' di soddisfazione gli arriverà.