Cara Forlì, l'edizione 2022 sbarca in televisione

Venerdì 2 e sabato 3 giugno dalle ore 12 e 05 torna in tv su Teletricolore, Telestense e Sesta Rete in Emilia Romagna e anche a Tele 2000 e Icn 99 in Marche e Toscana l'edizione dii grandissimo successo dello scorso anno di Cara Forlì, il grande omaggio a Secondo Casadei, con la direzione artistica di Giordano Sangiorgi e la partecipazione di grandi artisti come Morgan, Iva Zanicchi e gli Skiantos e tutte le principali orchestre di liscio insieme a tante nuove realta' del foklore romagnolo. Supportato dal Comune di Forli e dalla Regione Emilia Romagna, Cara Forlì l'anno scorso ha raggiunto il grande successo nazionale grazie all'Appello lanciato dal MEI - Meeting delle Etichette Indipendenti insieme a Renzo Arbore e tanti altri artisti affinche il Liscio venga riconosciuto come Patrimonio Immateriale dell'Unesco, un appello che ha avuto un enorme successo e una eco nazionale con centinaia di adesioni e che ha portato la Regione Emilia- Romagna ad attivarsi unitariamente in tal senso preso il Ministero della Cultura per avviare l 'iter della candidatura. Un grande successo quindi per Cara Forlì, sia di pubblico che di critica, tutti ricordano ancora oggi lo straordinario duetto tra il re degli indie Morgan e la rockstar del liscio Roberta Cappelletti che ha letteralmente affascinato le migliaia e migliaia di spettatori presenti con una due giorni che ha saputo riempire Piazza Saffi a Forlì.