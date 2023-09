Piazza Saffi gremita per il liscio: "E' la vera anima popolare della Romagna"

"Il liscio è la vera anima popolare della Romagna". Il sindaco Gian Luca Zattini saluta così la prima serata della terza edizione di "Cara Forlì", la rassegna che celebra i "Giganti del Liscio" come Carlo Brighi, in arte Zaclèn, Secondo Casadei e Raoul Casadei. Tutti esauriti i posti a sedere allestiti davanti al palcoscenico, ma tante persone hanno affollato Piazza Saffi per celebrare il folklore romagnolo. Ospite speciale della prima serata della kermesse è stato Enrico Ruggeri, che ha sorpreso il pubblico con una versione rock di "Romagna Mia", il gran finale della serata. Ma il cantante si è esibito anche in un medley dei brani più famosi al pianoforte, per poi essere accompagnato da Moreno il Biondo nel brano "Primavera a Sarajevo".

"Cara Forlì" racconta l'amore dei grandi artisti nei confronti di Forlì e della Romagna, riscoprendo la centralità della stessa Forlì nella nascita e nella consacrazione del Liscio in Italia. Una grande tradizione, questa del Liscio, nata nelle aie con la musica del grande Zaclèn e che ha visto primeggiare Forlì sia con il “Mercato del Lunedì dell’Orchestrale” di Piazza Saffi, dove si riunivano capi orchestra, orchestrali e agenzie teatrali, sia con l’appuntamento storico del Primo Maggio, sempre in Piazza Saffi, con protagonista assoluto Secondo Casadei, già allora affiancato dal nipote Raoul.

"Cara Forlì" si conferma un grande evento per il rilancio di una tradizione romagnola, che sta nuovamente conquistando l’Italia e che si candida a divenire Patrimonio Immateriale dell'Umanità Unesco, tramite il sito web dedicato www.vailiscio.it, curato da Regione Emilia Romagna, nato per favorire la condivisione e la raccolta di notizie, video, fotografie, documenti e curiosità sul Liscio.

Domenica la rassegna riprende alle ore 16.00 con la sfilata della Banda della Città di Forlì e della Banda di Civitella e Cusercoli e Banda del Passatore con partenza da Corso della Repubblica e da Via delle Torri verso Piazza Saffi. A seguire sul palco le esibizioni Made in Forlì dell’Orchestra CosaFolk, con allievi e docenti di Cosascuola Music Academy di Forlì, e dell’Orchestra Grande Evento, assieme a ospiti di prestigio come Roberta Cappelletti, Luana Babini, Mauro Ferrara, Renzo Il Rosso e La Storia di Romagna.

Sul palco si esibiranno anche Vince Vallicelli con la band Vince e i Ruvidi per presentare il nuovo progetto discografico legato al liscio, Matilde Montanari e Marika Lombini, giovani voci dell’Orchestra CosaFolk tra le più interessanti del nuovo panorama romagnolo. In occasione dei cinquanta anni di "Ciao Mare", gran finale della kermesse con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, la terza generazione dell'Orchestra Casadei, che proporrà i grandi brani di tutta la tradizione Casadei che hanno reso famosa la Romagna nel mondo.

Le due serate sono condotte da Giordano Sangiorgi e Letizia Valletta Casadei, con la partecipazione straordinaria di Sgabanaza, "la simpatia di Romagna". Due piste da ballo saranno allestite in Piazza Saffi per far scendere in campo giovani e meno giovani assieme ai maestri e ai ballerini delle scuole di ballo New Dance Club di Forlì, Le Sirene Danzanti di Rimini e Team Dance Borgo di Faenza.