I Carabinieri celebrano il 210esimo anniversario: in un anno oltre 12mila reati perseguiti, 199 arresti e 130 'codici rossi'

I Carabinieri del comando provinciale di Forlì-Cesena hanno celebrato mercoledì in Piazza Saffi il 210esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il colonnello Samuele Sighinolfi, comandante provinciale dell’Arma, alla presenza dei cittadini e delle più alte autorità della provincia, dopo avere rivolto espressioni di cordoglio ai Caduti dell’Arma e di sentita vicinanza ai Loro familiari, ha ricordato "le difficili sfide che i carabinieri del Comando Provinciale e del Gruppo Carabinieri Forestali hanno dovuto affrontare nell’anno appena trascorso".

"Nonostante la delicatezza del momento attuale, i carabinieri non hanno mai smesso di percorrere le strade delle nostre città, dai capoluoghi ai più piccoli e distanti comuni, con la ferma volontà di aiutare i cittadini", ha rimarcato. Il comandante Provinciale ha ricordato, infatti, come "nonostante siano trascorsi 210 anni dalla nascita, l’Arma ha mantenuto salde le sue radici, confermandosi capillare e stabile presenza nelle nostre comunità, riferimento indiscusso per tutti i cittadini. Le nuove connotazioni della criminalità non hanno colto impreparati gli uomini e le donne in divisa che, grazie al peculiare modello organizzativo dell’Arma, hanno saputo infondere anche in questo periodo quella percezione di sicurezza che ogni cittadino si attende dalla Benemerita".

I risultati conseguiti dall’Arma di Forlì-Cesena fanno comprendere l’impegno profuso dal comando provinciale di Forlì-Cesena: nell’ultimo anno i Carabinieri hanno svolto 24.430 servizi preventivi, il 14,6% in più rispetto all’anno precedente, controllando 145.225 persone e 11.838 mezzi, e sono stati impegnati in 15.507 interventi. Sono stati perseguiti 12.245 reati, attivato 130 codici rossi, scoperto 263 truffe informatiche, 23 estorsioni, 49 rapine, 285 furti e denunciato 2840 persone, arrestandone altre 199. "Risultati di tale spessore posso conseguirsi solo se sussiste una perfetta sintonia con tutti gli attori della sicurezza e della giustizia", le parole del colonnello Sighinolfi, che ha voluto ringraziare il contributo e la disponibilità mostrata dalla Prefettura di Forlì, dalla Procura della Repubblica e dalle altre Forze di Polizia del territorio.

Momento toccante dell’intero evento è stato indubbiamente quando il maestro Daniel Giulianini ha cantato l’Inno di Mameli durante la solenne cerimonia dell’Alzabandiera. Il comandante provinciale ha concluso con un sentito riconoscimento per il lavoro svolto dai “suoi” Carabinieri, conscio che il futuro riserverà loro altrettante sfide ed altrettanti traguardi da raggiungere: "Sono arrivato in questa bellissima provincia da poco più di un anno e con i nostri Carabinieri abbiamo gestito sfide importanti tra cui la collaborazione con tutti gli altri enti e istituzioni nella gestione dell’emergenza alluvione e successivo terremoto che in alcune località ha fato più danni del primo grave, eccezionale evento. Durante le celebrazioni tenutesi ad un anno dal tragico evento, una frase letta in un’opera d’arte realizzata per le scuole a perenne ricordo, mi ha colpito. La frase, sintesi del pensiero di un filosofo greco Sofocle era "L'opera più bella è aiutare il prossimo". Questa semplice considerazione mi ha fatto riflettere su quanto siamo privilegiati noi servitori dello Stato, ad aver fatto, dell’opera più bella, una professione”.