Carabinieri, a Forlì arriva il sottotenente Giovanni Schilleci

Giunge da Firenzuola il nuovo Sottotenente Giovanni Schilleci in rinforzo al Comando Compagnia di Forlì. L’ufficiale vincitore del terzo corso applicativo del ruolo normale è laureato in Giurisprudenza ed ha prestato servizio in Sicilia , Campania ed infine in Toscana sempre nei Reparti Territoriali dell’Arma. Lo stesso assumerà il comando della “Sezione Operativa” del Compagnia di Forlì già retta dal Tenente Antonio Amato che assumerà il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Capoluogo con sede presso il Comando Provinciale di Forlì-Cesena