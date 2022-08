Carabinieri, Capuano lascia la compagnia di Meldola. Subentra al comando il capitano Marinucci

Cambio al comando della compagnia carabinieri di Meldola che copre tutti i territori delle valli del Bidente e del Rabbi, passando anche da Forlimpopoli e Bertinoro. Sabato una rappresentanza dei soci della Sezione di Meldola dell'Associazione Nazionale Carabinieri, insieme al presidente, capitano Daniele Mambelli e al Sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, hanno ricevuto nella sede della sezione, in piazza Orsini il neo maggiore Rossella Capuano, la comandante uscente, e il nuovo comandante subentrante, il capitano Tonino Marinucci.

Capuano lascia dopo tre anni Meldola per un nuovo prestigioso incarico alla Scuola Allievi Ufficiali di Roma, mentre Tonino Marinucci assume il comando della compagnia di Meldola, proveniente dal comando del Nas di Ancona. "Il sindaco Cavallucci e il presidente Mambelli hanno espresso gli auguri della Città e dei Carabinieri non più in servizio per le più gratificanti soddisfazioni professionali e personali a entrambi gli Ufficiali, che a loro volta hanno ringraziato per la calorosa accoglienza loro riservata", spiega una nota.