Carabinieri, festeggiati i 208 anni della fondazione dell'Arma: nel 2021 perseguito l’89% dei reati denunciati

Nel 2021 i Carabinieri del comando provinciale di Forlì-Cesena hanno perseguito ben l’89% dei reati denunciati, incrementando rispetto all’anno precedente del 30% l’identificazione degli autori dei reati contro la persona, del 17% degli autori di reati predatori, del ben 114% degli autori di reati riconducibili agli stupefacenti e del 33% degli autori di delitti informatici. Il bilancio dell'attività svolta dagli uomini dell'Arma è stato fornito dal colonnello Fabio Coppolino, comandante provinciale dei Carabinieri, in occasione della celebrazione del 208esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, che si è svolta nell'area dei Musei San Domenico.

Coppolino ha ricordato le difficili sfide che i carabinieri hanno dovuto affrontare nell’anno appena trascorso, ancora alle prese con pandemia e le richieste di sicurezza e libertà provenienti dalla cittadinanza. Commovente il ricordo rivolto ai militari deceduti a causa della pandemia, onorati con un minuto di silenzio.

"Nonostante la complessità del momento, i Carabinieri non hanno mai smesso di percorrere le strade delle nostre città, dai capoluoghi ai più piccoli e distanti comuni, accanto ai nostri cittadini", ha evidenziato Coppolino. Il comandante provinciale ha ricordato, infatti, come "nonostante siano trascorsi 208 anni dalla nascita, l’Arma ha mantenuto salde le sue radici, confermandosi capillare e stabile presenza nelle nostre comunità, riferimento indiscusso per tutti i cittadini. La pandemia e le nuove connotazioni della criminalità non hanno colto impreparati gli uomini e le donne in divisa che, grazie al peculiare modello organizzativo dell’Arma, hanno saputo infondere anche in questo complicato periodo quella percezione di sicurezza che ogni cittadino si attende dalla Benemerita".

"I risultati conseguiti dall’Arma di Forlì-Cesena fanno comprendere l’impegno profuso dal Comando Provinciale di Forlì-Cesena: nel 2021 l’Arma ha perseguito ben l’89% dei reati denunciati, incrementando rispetto all’anno precedente del 30% l’identificazione degli autori dei reati contro la persona, del 17% degli autori di reati predatori, del ben 114% degli autori di reati riconducibili agli stupefacenti e del 33% degli autori di delitti informatici", ha rimarcato il comandante provinciale, che ha aggiunto: "Risultati di tale spessore posso conseguirsi solo se sussiste una perfetta sintonia con tutti gli attori della sicurezza e della giustizia. Per questo ringrazio il contributo e la disponibilità mostrata dalla Prefettura di Forlì, dalla Procura della Repubblica e dalle altre Forze di Polizia del territorio".

Il comandante provinciale ha concluso con un sentito riconoscimento per il lavoro svolto dai “suoi” Carabinieri, conscio che il futuro riserverà loro altrettante sfide ed altrettanti traguardi da raggiungere: “i Carabinieri si confermano “cittadini tra i cittadini”, in grado di affrontare le mutevoli sfide che il loro tempo gli presenta, grazie alla professionalità ed alla dedizione che li contraddistingue da 208 anni, capaci di andare ben oltre i propri doveri per fornire sicurezza, pace e legalità alle nostre comunità, con visione nel futuro e sguardo alle tradizioni del passato".