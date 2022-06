Carabinieri forestali e area protetta, il Generale Guarino nel Parco delle Foreste casentinesi. Nel 2021 19mila controlli

Il Generale Antonio Guarino nel parco delle Foreste casentinesi per la verifica funzionale del rapporto tra carabinieri forestali e area protetta. Il generale Antonio Guarino, capo del Servizio controllo e validazione del Comando generale dell'Arma, ha fatto visita venerdi con la sua squadra di lavoro al Parco nazionale e al Reparto carabinieri relativo per le consuete attività di verifica all'organizzazione forestale del corpo. Per quanto riguarda il 2021 i Carabinieri forestali hanno svolto 19192 controlli, accertato 624 illeciti, eseguito 12 sequestri. Sono stati accertati anche 15 illeciti penali con 2 persone denunciate.

I dati dell'attività per il 2021 e il primo quadrimestre 2022 sono stati condivisi con il gruppo di lavoro, nel quadro di visite di confronto utili anche al proficuo scambio informativo fra la base ed i vertici dell'Arma. E' emerso un ottimo clima di collaborazione tra il parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna e la struttura deputata alla sorveglianza ed al supporto, risorsa che da sempre contraddistingue con reciproco vantaggio il rapporto tra le due istituzioni e che costituisce un particolare punto di forza di questa area protetta.

"Ai Carabinieri forestali è affidata la gestione delle riserve biogenetiche comprese nel Parco nazionale. Dalla sua istituzione l’ente Parco ha fatto una precisa scelta a favore di questo corpo per ciò che concerne la sorveglianza di tutta l'area protetta, la custodia del patrimonio faunistico e naturalistico, la ricerca e l'ausilio operativo. I risultati positivi di questa sinergia sono lì a dimostrare quanto quella decisione sia stata proficua. Con i carabinieri forestali si si è inoltre costituito un ottimo rapporto dal punto di vista umano e personale. Mi ha fatto particolare piacere questa visita che si poneva l’obiettivo di verificare, rafforzare e consolidare una collaborazione così importante". E' quanto ha affermato Luca Santini, presidente del Parco nazionale.