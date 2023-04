Tentativo di suicidio sventato nei giorni scorsi dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Meldola. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi in un paese della valle del Bidente. Gli uomini dell'Arma si sono attivati a seguito di una segnalazione in merito ad una donna, poco più che trentenne, la quale, in forte stato di agitazione, minacciava di lanciarsi dalla finestra di casa. Ad allertare i soccorsi è stata la madre, dopo aver ricevuto una video-chiamata da parte della donna, mentre si ritraeva sul davanzale della finestra di casa con chiari intenti suicidari.

I militari, giunti subito sul posto ed intuita la gravità della situazione, hanno cercato di far desistere la donna che stazionava in piedi semi svestita sul davanzale della finestra ad una altezza di circa 6 metri da terra, senza però riuscirvi. Mentre uno di essi ha tentato di distrarla e di instaurarvi un dialogo per ricondurla alla ragione, l’altro è riuscito ad accedere all’interno dell’abitazione, agevolato dal portone di casa lasciato aperto, e ad avvicinarsi alla donna.

Nonostante il lungo dialogo tentato dal militare e dall’altro collega successivamente giunto in suo supporto, la donna, improvvisamente ha cercato di lasciarsi cadere nel vuoto, senza però riuscirvi grazie all’intervento dei due Carabinieri che sono riusciti a lanciarsi verso di lei e ad afferrarla per un braccio, trattenendola non senza difficoltà, sino a riportarla in sicurezza all’interno dell’abitazione in attesa del successivo arrivo del personale sanitario del 118 e dei Vigili del Fuoco, già allertati e giunti poco dopo.