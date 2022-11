Verosimilmente travolto da un mezzo in transito: trovata la carcassa di un lupo sul ciglio della Bidentina

Un esemplare di lupo è stato trovato morto sul ciglio della Bidentina, alle porte dell'abitato di San Colombano. Il corpo senza vita del mammifero si trovava sul ciglio della strada nel tratto di strada tra la Dozza e San Colombano. Verosimilmente è rimasto vittima di un incidente stradale, ma saranno le autorità preposte a chiarire le cause del decesso. Dalle immagini sembrerebbe trattarsi di un esemplare di lupo appenninico, ma servirebbero analisi genetiche più approfondite per confermarne la purezza. Tuttavia l'animale presenta tutte le caratteristiche fenotipiche tipiche della specie.

La presenza del lupo nella vallata del Bidente non è insolita, come più volte documentato sulle pagine di ForlìToday. Se la presenza dei lupi è nota su tutto il crinale romagnolo, ben più rara è la vicinanza di un esemplare nelle adiacenze di un centro abitato e a fondovalle. Il lupo, infatti, raramente scende a valle e quando attacca le attività dell'uomo, come per esempio i capi di allevamento, lo fa comunque in zone isolate, ben lontano dal traffico veicolare come quello della provinciale della valle del Bidente.