Carcasse di bici alla stazione: operazione antidegrado della Polizia Locale

La Polizia Locale di Forlì ha rimosso martedì pomeriggio una decina di biciclette prive di elementi essenziali (sellino, manubri, ruote e pedali) e abbandonate da tempo nei pressi della stazione ferroviaria. Nelle scorse settimane gli agenti avevano fatto affiggere manifesti che invitavano la rimozione ai proprietari. I veicoli però sono rimasti nella stessa posizione e quindi rimossi. È vietato da regolamento di polizia urbana, infatti, agganciare le biciclette a monumenti e loro barriere di protezione, a semafori, colonne, impianti di segnaletica stradale e di arredo urbano (pali della illuminazione, alberi, impianti delle affissioni).

È vietato, altresì, lasciare in sosta i velocipedi in modo tale da arrecare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, o possano costituire pericolo o pregiudicare il decoro urbano.I velocipedi-rottami non reclamati dai proprietari, saranno invece prelevati e destinati alle finalità sociali previste dal recente accordo tra l’amministrazione comunale ed un gruppo di associazioni cittadine tramite il progetto denominato “Maglia Rosa” che prevede la rigenerazione e il riuso dei velocipedi.