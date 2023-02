"Cardiologie Aperte", aderisce all'iniziativa di prevenzione anche l'Irst di Meldola

Richiedere informazioni su problemi legati alle malattie del cuore parlandone direttamente, al telefono, con un cardiologo. Torna dal 12 al 19 febbraio la 17° edizione di "Cardiologie Aperte", campagna promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore, alla quale aderisce anche l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” IRST IRCCS insieme ad altre aziende della Regione Emilia Romagna.

I cittadini possono chiamare il numero verde della Fondazione 800 05 22 33, attivo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16. Alla telefonata risponderanno i cardiologi delle strutture aderenti all’iniziativa per fornire informazioni e indicazioni cardiologiche gratuite.

"Le malattie cardiovascolari e il cancro sono tra le principali cause di morbilità e mortalità in tutto il mondo – spiega Pietro Cortesi, cardioncologo e referente della Cardiologia di IRST IRCCS – e prove emergenti suggeriscono l’ipotesi della condivisione degli stessi fattori di rischio quali il fumo, l’obesità, il diabete mellito e la sedentarietà, identificando nell’infiammazione uno dei più importanti meccanismi fisiopatologici. Il beneficio di uno stile di vita sano, inoltre, si estende anche dopo una diagnosi di tumore rendendo il sistema cardiocircolatorio meno suscettibile agli effetti collaterali dei trattamenti oncologici. La salute è ricchezza e l'investimento in una vita sana per tutta la durata della vita può aiutare a mitigare le due maggiori minacce per la salute di tutta la popolazione".