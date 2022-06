Carenza di medici nei pronto soccorso, Cgil: "Bene i bonus, dubbi sull'ordine agli altri medici Ausl"

“L’ordine di servizio per sopperire alle assenze dei medici di Pronto Soccorso non è la panacea di tutti i mali, perché è una metodica che fa ampiamente trasparire la scarsa programmazione di un problema ben noto già prima della pandemia, sicuramente non risolutiva e che ha già incrementato il malcontento diffuso tra i professionisti sanitari”: lo dicono i sindacalisti della Funzione Pubblica Cgil sulla decisione della direzione dell'Ausl Romagna di attingere da altri reparti per rimpolpare i servizi di pronto soccorso, dove c'è una cronica assenza di medici.

Con il rinnovo del contratto collettivo della Sanità, che sembra alle strette finali, la Fp Cgil deve riscontrare anche questioni che riguardano in maniera specifica l’Ausl della Romagna: “La carenza e lo stress del personale dei pronto soccorso ed il tentativo di recedere dal riconoscimento dell’indennità Covid-19 per interi settori del comparto, proprio mentre è noto a tutti che il Covid non è scomparso e la popolazione del territorio sta aumentando”.

Promosso, invece, il riconoscimento economico anche per il personale che opera nelle unità operative critiche per numero di assunti: nei pronto soccorso col 21% di medici in meno, e nella neuroradiologia, dove si arriva addirittura al 38% di professionisti in meno. Ed infine: “Crediamo fortemente, però, che ci si debba interrogare sulla carenza di vocazione e sul ruolo delle direzioni sanitarie, della politica e delle università nel migliorare la qualità sia economica che del lavoro dei professionisti, che sono la base del Sistema Sanitario Nazionale, che sottolineiamo esser pubblico e che vogliono che tale resti. Ci aspetta una estate di fuoco ed un ottobre in cui non siamo certi che le temperature di abbasseranno”.