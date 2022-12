Cercasi medici di base, dopo il covid il picco dei pensionamenti: "Sono provati". Sguarnite soprattutto le periferie

Carenza dei medici di base? Sì, il problema è nazionale, sia perchè siamo nella gobba del picco dei pensionamenti (incrementati dopo il passaggio del covid), sia perché l'Azienda Sanitaria, nonostante bandisca le convenzioni con i professionisti, non può costringere un medico assegnatario ad aprire il suo ambulatorio in un posto preciso. In questo modo a soffrire sono soprattutto le zone periferiche che vedono andare in pensione i medici, punto di riferimento della comunità, senza che al loro posto ne arrivino altri.

Questo in sintesi quello che sta capitando in varie zone del forlivese e del cesenate che proprio a fine dicembre vedranno andare in pensione contemporaneamente tre professionisti da 1800 pazienti ciascuno. A confermarlo è il dottor Francesco Sintoni che, essendo a capo dei Distretti Cesena-Valle Savio, Rubicone e del Distretto socio-sanitario del Forlivese, ha una visione completa della situazione.

"Il cesenate sta vedendo un ricambio vorticoso dei medici e, in questo momento storico, per motivi congiunturali anche imprevedibili, sono più i medici che vanno in pensione di quelli a disposizione - spiega il dottor Sintoni - ma per fortuna non siamo in situazione di emergenza. C'è ancora capienza e quindi se un paziente va a chiedere il cambio di medico lo trova sicuramente. Il problema è un po' diverso nelle valli e nelle zone periferiche dove può accadere che chiuda un ambulatorio per un pensionamento e in quella zona, nonostante il posto del medico venga assegnato a un nuovo medico, non riapra l'ambulatorio perchè il nuovo dottore decide di aprirlo in centro a Cesena. L'Azienda sanitaria non può obbligare il medico assegnatario di convenzione ad aprire dove vuole lei o dove serve. Può solo dare degli incentivi, ma non può imporre nulla. E' successo poco tempo fa a San Carlo. Il medico è andato in pensione e, nonostante il suo posto sia stato dato nuovamente in convenzione dalla Regione, San Carlo è rimasta senza medico perché il nuovo dottore ha scelto di aprire il suo ambulatorio in centro a Cesena. Sul cesenate ci sono alcune zone carenti: Borghi, Roncofreddo, Longiano (coperte con incarichi temporanei), Savignano che vedrà assegnati i nuovi medici giovedì, attivi da fine gennaio e tre carenze a Cesena. Ma questo non significa che non ci siano medici, vuol dire che chi abita nelle zone un po' fuori Cesena deve spostarsi di qualche chilometri. Mentre sul forlivese la situazione è più critica perché le zone carenti sono 15. E soprattutto sono andati a vuoto alcuni bandi, significa che nessun medico ha risposto alla chiamata. La zona più sofferente è la Cava dove c'erano 4 studi medici e ora ce ne sono 2. Carpinello che non ha più il medico e i pazienti devono spostarsi a Case Murate. Poi c'è l'Alta Val Bidente, Premilcuore, Tredozio, Modigliana. Le vallate, come detto, sono più in difficoltà. Quello che possiamo fare noi è assegnare degli incarichi temporanei, dietro incentivi, ovvero invitarli ad andare due o tre pomeriggi a fare ambulatorio in zone più carenti".

Ma perché questa situazione? "Beh, un po' il covid ha accelerato i pensionamenti - continua Sintoni - Prima della pandemia i medici lavoravano fino a 70 anni, ora se hanno maturato i requisiti vanno via prima. Sono un po' provati. E poi forse è stata fatta una sottostima nei corsi di specializzazione e non ci sono abbastanza medici di base. Secondo me la situazione tra un anno, un anno e mezzo dovrebbe risolversi. A quel punto inizierà a compiersi il ricambio in modo naturale e non dovrebbero esserci più problemi".