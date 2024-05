Carlo Acutis diventerà santo: anche Forlì celebra con un rosario il ragazzo scomparso a soli 15 anni

Un miracolo compiuto per intercessione del beato Carlo Acutis è stato riconosciuto da papa Francesco, pertanto, in data da definire, egli sarà proclamato Santo. Il ragazzo morto a quindici anni il 12 ottobre 2006, beato dal 2020, ha un forte legame spirituale anche con Forlì. In città, infatti, da dieci anni sono attivi “Gli amici di Carlo Acutis” che propongono per lunedì 27, alle 19.30, un rosario di ringraziamento presso la chiesa di Regina Pacis. Forlì, tra l’altro, conserva almeno due reliquie di primo grado del prossimo Santo: una è presente a Regina Pacis e l’altra a Vecchiazzano nella nuova chiesa dell’Opera Nostra Signora di Fatima.

La nascita di questo gruppo, composto da una cinquantina di persone “fisse” cui se ne aggiungono altre decine, specialmente giovani, trova le sue origini a Regina Pacis e ha una sua stabilità a Vecchiazzano, presso l’Opera Nostra Signora di Fatima. Secondo la referente, Raffaela Cesaro, “Carlo è un modello da seguire perché ha vissuto in pienezza, sempre allegro, con le passioni proprie della sua età, con le sue fragilità”, insomma, “faceva tutto, ma non saltava l’appuntamento con Gesù”. Proprio questa naturalezza ha fatto sì che nascesse questo gruppo: un’intervista su Tv2000 e Raffaela, inizialmente distratta dalle faccende di casa, a poco a poco rimane attratta da questo ragazzo di buona famiglia, e di famiglia non propriamente credente, che tutti i giorni si fermava in chiesa davanti al Santissimo. “Questa sua certezza di vita lo portava ad avere una grande carità verso il prossimo: anziani, emarginati” e anche il gruppo di forlivesi lo si ritrova impegnato in raccolte fondi e opere di assistenza. Ancora, per Raffaela “Carlo ci dice di vivere da originali, non da fotocopie” e “di utilizzare le proprie capacità per il bene degli altri”. Inoltre testimonia “la centralità dell’adorazione eucaristica”, i suoi studi hanno prodotto una mostra sui miracoli eucaristici e altre ricerche corredate da immagini e analisi scientifiche.

Una delle capacità del giovane beato era l’informatica, messa a disposizione “per evangelizzare e per aiutare i compagni a scuola” tanto che è considerato patrono di internet.



Raffaela racconta con trasporto ciò che ha reso Carlo la sua guida e di tanto in tanto offre la sua testimonianza anche fuori Forlì o sugli schermi di Tv2000: “È un ragazzo come tanti altri dei tempi nostri, pieno di passioni, giocava a calcio, suonava, amava la tecnologia, ma alle elementari studiava su testi universitari, era un genio dell’informatica, però al centro della giornata c’era Gesù Eucaristia”. Apparteneva a una famiglia molto ricca, con i suoi risparmi “comprava sacchi a pelo, contenitori e altro per andare a cibare i senzatetto, lasciava il suo numero di telefono e conosceva tutto di queste persone”. È accomunato a San Francesco perché “si è spogliato delle proprie ricchezze, una volta è tornato a casa senza le scarpe, donava tutto di sé”. Inoltre, “pur avendo il maggiordomo, andava a scuola con una bicicletta rotta, il suo saluto profondo e gioioso cambiava la giornata a chi lo incontrava”. E “non si è mai ripiegato su se stesso”: “difendeva i compagni dai bulli, aiutava chi era indietro col programma rinunciando all’intervallo”.

Quando si ammalò la leucemia “fu lui a incoraggiare i genitori” dicendo anche: “so di non aver sciupato neanche un minuto della mia vita a fare cose che non piacciono a Dio”. Alcuni anni dopo la morte di Carlo, a sua madre nacquero due gemelli proprio un 12 ottobre, anniversario della sua “nascita al Cielo”, possibile risposta al “non ti lascerò mai sola” che le promise sul letto di morte. Altri eventi prodigiosi, inspiegabili: miracoli, sono avvenuti già nei giorni del suo funerale.

Il gruppo, finora, ha visitato per due volte la tomba di Carlo Acutis, si è recato a Roma per la beatificazione: è stata una “giornata paradisiaca con sole splendente”, “avevamo preparato un cartellone e le televisioni di tutto il mondo ci hanno inquadrato”. Inoltre “tutti i mesi facciamo la Novena e la registriamo”. Inoltre, racconta Raffaela: “A febbraio del 2019 ho proposto al gruppo di andare a pregare sulla tomba di Carlo, ad Assisi. Là ci viene presentato un ragazzo siciliano che è tra i primi miracolati di Carlo: allora aveva 15 anni e, mentre era in coma e dato per spacciato, aveva sognato un ragazzo che gli diceva di non preoccuparsi. Improvvisamente si sveglia e trova il volto di quel ragazzo in Carlo Acutis, raffigurato su un libro giunto a casa sua qualche giorno dopo il risveglio, inviato senza essere richiesto da suore di Milano”. Quel ragazzo, Antonio Nicolosi, “l’abbiamo incontrato di nuovo il giorno della beatificazione ed aveva il saio da frate”. Le attività del gruppo, è il caso di dirlo, seguono una cascata di grazia: per strade misteriose nascono occasioni, incontri, vicende che portano gradualmente a far crescere i contatti del gruppo forlivese con altri analoghi in Italia, anche attraverso le sette note (il gruppo forlivese ha realizzato un musical su Carlo), momenti di animazione, laboratori creativi, testimonianze, il tutto nello stile del prossimo Santo.