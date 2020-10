Morì all'improvviso, il ricordo di Carlotta Bartolini vive nel Campus di Forlì

L'Aula 3.3, al terzo piano del Padiglione Gaddi Morgagni del Campus di Forlì, porta il nome Carlotta Bartolini, dipendente tecnico amministrativo del già Polo Scientifico Didattico di Forlì. Dipendente tecnico amministrativo dell’Università di Bologna (1967 - 2019), ha lavorato presso il Polo Scientifico Didattico di Forlì dal 2008 al 2011. Per alcuni mesi del 2012 ha prestato servizio alla presidenza di Economia a Forlì e da luglio 2012 è stata assegnata a Bologna al Dipartimento di Chimica "G. Ciamician" fino al 2014 e in seguito ai Servizi Amministrativi di Chimica sempre a Bologna. Proprio mentre si recava al lavoro, è stata colpita da un infarto in treno, morendo pochi giorni dopo, il 15 febbraio del 2019.

Durante la cerimonia di intitolazione sono intervenuti il presidente del Campus di Forlì Luca Mazzara, il direttore fenerale d’Ateneo Marco Degli Esposti, il rappresentante del personale TA in Senato Accademico Filippo Turchini e il collega Massimo Vetrò. Gli interventi dei presenti hanno evidenziato la trasversalità dei contributi dati dalla Bartolini in ambito lavorativo ma anche umano. Sempre gioviale e disponibile ha lasciato un ottimo ricordo nei colleghi che l’hanno conosciuta e con cui ha collaborato.