Dopo 5 anni di assenza, torna il carnevale in piazza: sarà un festival di arti circensi con artisti da tutta Europa

Forlì tornerà ad avere una grande festa di Carnevale in piazza Saffi, dopo ben 5 anni di stop. L'ultima edizione, infatti, è datata 2017, ma la festa del 2023 - che si terrà domenica 5 marzo nel pomeriggio – non avrà niente a che vedere con le 21 edizioni della tradizionale 'Festa in piazza', che era già naufragata nel 2018 e che è definitivamente affondata nel 2020, quando il lockdown fece sostituire, ai festosi assembramenti in piazza, i cartelli 'Andrà tutto bene' appesi ai balconi.

Il Carnevale di quest'anno non seguirà quindi la formula dei carnevali di quartiere che si riuniscono, come ultimo appuntamento “riassuntivo”, in un'unica sfilata in piazza Saffi, ma vedrà veri e propri artisti di arti circensi (una quarantina da tutta Europa) che riempiranno la piazza per un evento denominato “La compagnia di Icaro” e sottotitolato “Festival internazionale delle meraviglie di strada”, realizzato da 'Circo e dintorni', in collaborazione con 'Accademia perduta'. Il costo dell'evento è stato sostenuto dal Comune con 50mila euro.

Dalle 16,30 alle 20,30 (accesso gratuito) piazza Saffi si riempirà così di trampolieri, corteo di musicisti sui trampoli, sfilate di farfalle giganti, soldatini-giocattolo, maschere, maxi- palloncini di tre metri, con un grande finale di grandi cavalli gonfiabili e luminosi utilizzati per riempire gli occhi dei bambini, ma anche degli adulti, per il quale lo spettacolo è pensato (in caso di maltempo la manifestazione si terrà nel palazzetto dello sport dei Romiti).

La direzione artistica dell'evento è affidata ad Alessandro Serena, docente di storia dello spettacolo circense all'Università di Milano, co-autore del Festival di Monte Carlo e di grandi eventi di teatro-circo, nonché nipote di Moira Orfei. “E' una delle figure più importanti in Europa, un esperto che di circo ne sa più di tutti”, lo presenta Ruggero Sintoni di Accademia Perduta. Che poi sottolinea che “l'evento è stato pensato e confezionato appositamente per l'appuntamento di Forlì”. La collaborazione di Serena e Sintoni risale a quasi vent'anni fa, quando nel 2005, in piazza Saffi, venne realizzato un grande spettacolo di arti ciercensi per i 30 anni di Formula Servizi.

Le perfomance in questo caso arriveranno dai artisti italiani (il gruppo 'Piccolo nuovo teatro' che ha già lavorato nei carnevali di Venezia e Viareggio); francesi (la compagnia 'Menage Remue' che animeranno la piazza con l'interpretazione di soldatini-giocattolo); tedeschi (il gruppo tedesco 'Stelzen-art'). Mentre saranno targati Francia i caroselli finali di cavalli luminosi che avanzano nella musica da fiaba (realizzati dalla compagnia francese 'Compagnie des Quidams')

“Dopo due anni in cui non è stato possibile realizzare alcun evento per via del Covid – spiega l'assessora al Centro storico Andrea Cintorino – si torna a festeggiare il Carnevale in piazza con una performance di altissimo livello, destinata a famiglie e bambini. Ancora una volta quest'amministrazione ha lavorato per portare in città un evento di assoluta qualità”. “Sarà un pomeriggio di stupore e divertimento”, sintetizza da parte sua Alessandro Serena.

“Ispirati dalla monumentale statua di Icaro, abbiamo pensato di realizzare un sogno di volare grazie agli strumenti dell'arte, primo fra tutti la fantasia. Si tratta anche della riscoperta del significato antico del Carnevale: da sospensione della quotidianità a sospensione fisica e simbolica, con i trampolieri a qualche metro da terra”, conclude Serena.