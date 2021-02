Civitella, il covid stoppa la sfilata del 60esimo: il Carnevale si celebra con un carro in piazza

Domenica Civitella avrebbe dovuto festeggiare l'edizione numero 60 del suo carnevale. Ma la pandemia da covid-19 ha imposto lo stop. L’Associazione Carnevale Civitellese ha deciso comunque di celebrarlo in modo simbolico, posizionando il carro simbolo del Carnevale Civitellese in piazza Matteotti. In questo modo, dicono dall'associazione, "vogliamo ricordare a tutti quanti la manifestazione che ha dato lustro al paese negli anni passati", oltre che "essere per i civitellesi un messaggio di speranza per il difficile periodo che stiamo attraversando".

La storia del carnevale civitellese nacque nel 1962, quando quattro buontemponi su una jeep della seconda guerra mondiale e con qualche sacchetto di caramelle e un po’ di coriandoli, mascherati alla buona, partendo dal castello, fecero il giro del paese distribuendo quel che avevano ai bambini del paese. L’anno dopo venne costruito il primo carro allegorico che rappresentava non a caso la torre civica, simbolo della comunità. "Fino agli anni ‘90 il nostro Carnevale è cresciuto fino a far sfilare anche 10 carri allegorici costruiti dai volontari nei capannoni con la partecipazione di bande musicali, complessi e centinaia di figuranti dando così vita ad un carnevale allegro e coinvolgente", spiegano dall'associazione.

Nel 2021 l’Associazione celebrerà con altre iniziative culturali i suoi 60 anni di storia, primo fra tutti la realizzazione di un fotolibro che ripercorre la storia dei 60 anni del Carnevale ed allo stesso tempo vuole raccontare la storia, più recente, del Paese attraverso la manifestazione del Carnevale. "Questo libro verrà presentato all’Amministrazione ed alla popolazione non appena le disposizioni legate al Covid-19 consentiranno di creare un momento pubblico in sicurezza", assicurano dall'associazione.