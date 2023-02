Carnevale dei quartieri ovest, la bella giornata di sole porta 5.000 persone a fare festa in strada

Un bilancio molto positivo quello della Festa di Carnevale Insieme 2023, che si è svolta sabato pomeriggio organizzato dai quartieri della zona Ovest di Forlì ( Romiti – Cava - Villanova – Villagrappa - Castiglione - Petrignone - Ciola, San Varano, Rovere). Oltre 5000 persone hanno partecipato all’evento. Hanno sfilato i carri allegorici e i gruppi mascherati, che, partiti dal palazzetto dello sport Villa Romiti hanno concluso la parata presso il parco Bertozzi di Via Sillaro, alla Cava. L’appuntamento è stato animato dai cittadini dei quartieri della zona ovest di Forlì e anche da tanti cittadini provenienti da altri quartieri limitrofi, dalle scuole del territorio e da gruppi mascherati provenienti da diversi comuni vicini.

Parlando di presenze, i numeri sono davvero straordinari, durante la manifestazione – osservano gli organizzatori -. Numeri importanti non soltanto per la Festa di Carnevale, ma perché hanno creato un nuovo modo di poter considerare la zona ovest di Forlì un luogo dove si può stare insieme, e trascorrere momenti di allegria e festa, ma soprattutto per far sì di poter conoscere nuove persone di quartieri confinanti e unire la gente nel segno dell’amicizia e volontariato“.

“Siamo felici di aver fatto, la scelta giusta, cioè quella di provare a ridare vita nella zona ovest di Forlì, e non solo, dopo i due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria, aiutandoci a creare una iniziativa utile rivolta soprattutto al volontariato e beneficenza nei confronti di coloro che hanno più bisogno. All’evento hanno partecipato anche i ragazzi di Cavarei. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che in questi mesi hanno dedicato il loro tempo libero al volontariato e si sono resi disponibili anche sacrificandosi per questo nuovo progetto di quartieri uniti e a disposizione per fare il bene nei confronti dei residenti e coinvolgendo tutta la cittadinanza di Forlì“, proseguono.

L'iniziativa ha visto la collaborazione dell'’ Oratorio e Circolo Don Mario Ricca, l’Istituto Comprensivo 5 Tina Gori, le associazioni genitori delle scuole dell’istituto comprensivo 5, le parrocchie dei quartieri e l’Associazione Il Delfino.