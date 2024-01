Artisti di strada, maghi e supereroi, in Piazza Saffi ecco "Il Carnevale delle Meraviglie": "Sarà la festa delle famiglie"

Ci saranno artisti di strada, maghi, supereroi, ma anche centinaia di bastoni spara coriandoli e stelle filanti. Oltre a chili e chili di caramelle e spazi dedicati ai golosoni. Non sarà un semplice carnevale, ma "Il Carnevale delle Meraviglie", quello che animerà Piazza Saffi. Un evento organizzato dal Comune di Forlì con l'Ufficio Turismo, in collaborazione con "Spettacoli Eventi", "Radio Bruno" e "Heroes Bus". La data da memorizzare è quella dell'11 febbraio, a partire dalle 15. Sarà un pomeriggio "pensato per le famiglie ed i più piccoli - sottolinea l'assessora al Turismo e al Centro Storico, Andrea Cintorino -. Dopo il grande show che abbiamo organizzato lo scorso anno abbiamo voluto riproporre una giornata di allegria e spensieratezza, accompagnata da musica, tantissimi personaggi e sorprese. Ci tenevamo a regalarlo alla città, ma ci aspettiamo l'arrivo di turisti anche da altre zone. Il bello attira il bello, quindi come Comune di Forlì puntiamo ad organizzare eventi di un certo tipo per far conoscere la nostra città anche per chi arriva dai comuni limitrofi".

E' Joel Giustozzi di "Spettacoli Eventi" ad illustrare come sarà organizzata la manifestazione: "Ci saranno otto postazioni fisse, con artisti di strada, circensi e maghi. Sono previste quattro parate itineranti. E' un carnevale per bambini, ma pensato anche per gli adulti. Ci saranno spettacoli che saranno apprezzati da tutte le fasce d'età". Ci sarà tra le attrazioni anche una mongolfiera scenografica, con la scuola di Harry Potter ed una sfida tra due maghi con citazioni di una delle saghe più famose al mondo. Sarà presente anche un "Heroes Bus", con supereroi pronti ad attendere i bambini. Da non perdere, assicura Giustozzi, "un numero di equilibrismo su scale a pioli, molto bello e raro in Italia, con clown pronti a coinvolgere il pubblico". Gran finale con un spettacolo di sei artisti, con tutte le arti circensi. "L'evento è stato studiato in modo che non vi siano momenti di attesa. Nel bus ci saranno delle attività di laboratorio, mentre le postazioni fisse regaleranno giochi di luce. Coinvolgeremo ogni angolo di Piazza Saffi".

L'intrattenimento musicale sarà a cura di "Radio Bruno". "Ci inseriremo tra uno spettacolo ed altro con la parte danzante, perchè a Carnevale si balla e ci si diverte - le parole di Leonello Viale dell'Ufficio Eventi dell'emittente radiofonica -. Trasformeremo la Piazza in una sorta di pista da ballo con il nostro conduttore Fausto Peppi". Da Viale un invito alle famiglie e venire mascherati: "Sarebbe bello vedere genitori indossare costumi da Batman e Robin, perchè questo sarà il Carnevale delle famiglie. Sarà una festa da vivere tutti insieme". Non mancheranno bancarelle di dolciumi, crepes, waffle, croccantini, zucchero filato e pop corn. In caso di maltempo si recupererà in un'altra data. L'ingresso sarà gratuito.

Il Carnevale dei quartieri

Domenica è stato il "Carnevale dell'Aeroporto" a Ronco a dare il via alle celebrazioni con sfilate di carri e maschere. L'appuntamento con la tradizionale festa di Vecchiazzano sarà per il 18 febbraio (in caso di maltempo slitta al 25 febbraio), mentre domenica 3 marzo le celebrazioni coinvolgeranno San Martino in Strada. Festa anche a Roncadello, ma senza carri, l'11 febbraio, con un momento conviviale per le famiglie ed i più piccoli.