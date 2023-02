Carnival Park di Vecchiazzano, parlano i carristi: "Cerchiamo un capannone per lavorare alle nostre creazioni"

E' tempo di bilanci per gli organizzatori del Carnival Park di Vecchiazzano all'indomani della domenica di festa che ha richiamato tantissime persone in via Castel Latino. "E' stato stupendo - affermano i carristi -. Il calore della gente ci dà la carica per fare ancora meglio, per divertirci e farvi divertire. Il Comune ci sostiene per il Carnevale e lo ringraziamo per questo, ma le spese sono veramente tante. Adesso ancora più di prima abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti".

"Cerchiamo sponsor che ci sostengano e soprattutto abbiamo bisogno di un capannone per lavorare alle nostre creazioni - è l'appello -. Quest’anno ci siamo trovati nelle fredde sere di questi mesi, nei nostri week-and liberi da impegni di lavoro per costruire e preparare i carri dentro a una tensostruttura appositamente affittata".

"La spesa è alta soprattutto considerando che il prossimo mese, una volta finiti i nostri impegni con i carnevali e la Segavecchia a Forlimpopoli, saremo punto e a capo, con i carri all’aria aperta senza un posto dove poterli collocare - proseguono -. Fil di ferro, carta di giornale e colla, legno, chiodi e martello e tanta manualità sono gli ingredienti semplici per lo spettacolo. Vorremmo continuare a farvi sognare"-

"Se c’è gente volenterosa che si voglia unire per creare per il prossimo anno qualcosa di incredibile, che lasci tutti stupiti e con il naso all’insù, si faccia avanti - concludono -. Lo spirito che ci accomuna è quello dell’aggregazione perché il quartiere è una comunità e crediamo nella partecipazione di tutti. Contattateci e seguiteci sulla pagina Facebook del Comitato di quartiere Vecchiazzano Massa Ladino".