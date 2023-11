Caro affitti, il Comune incontra il sindacato degli studenti: "Concentrati su questa problematica"

Al centro del dibattito il tema del caro affitti. Gli assessori Valerio Melandri e Paola Casara hanno incontrato i rappresentanti dell’Unione degli Universitari (Udu) Floriana Bruno, Francesco Bortolussi e Liliana Ravanello. "Abbiamo voluto portare all’attenzione del Comune di Forlì il problema del caro affitti da affrontare all’interno di una strategia più ampia per dare risposte concrete a una popolazione studentesca in grande aumento e alla ricerca di soluzioni abitative adeguate alle esigenze e ai portafogli dei fuori sede - hanno esordito i rappresentanti dell'Udu -. Oggi come oggi diventa sempre più difficile per noi studenti trovare un alloggio a prezzi calibrati e con contratti regolari. Molti proprietari chiedono pagamenti ‘in nero’ e affitti altissimi per ambienti qualitativamente insufficienti. Riteniamo che tutto questo sia inaccettabile e per questo chiediamo la collaborazione e l’aiuto dell’amministrazione comunale".

"Il Comune di Forlì è molto concentrato su questa problematica. Ci fa molto piacere che cresca il numero degli universitari che studiano e risiedono in città, ma è evidente che le istituzioni devono collaborare per investire risorse importanti in nuovi alloggi, stanare i furbetti e mappare i locali sfitti", hanno affermato gli assessori. "Noi ci stiamo già attivando in tal senso", aggiunge Melandri, che ha poi elencato alcune delle progettualità in corso volte ad accogliere nuovi studenti: "Penso all’Hotel della Città, candidato a diventare un prestigioso studentato, all’ex sede di Enav, un edificio a lungo rimasto chiuso e inutilizzato che, grazie a una virtuosa partnership con Ergo, destineremo ai tanti studenti fuori sede che frequentano il nostro campus, e alla riapertura dopo più di dieci anni dello studentato San Francesco in via Albicini". Dall’amministrazione comunale è infine arrivato il sostegno "all’attivazione di nuovi canali di interlocuzione con le rappresentanze universitarie, con l’obiettivo di dare vita a una forma periodica e strutturata di collaborazione con i nostri studenti".