Bollette troppo alte, il market del paese chiude per sempre. Una navetta gratuita accompagnerà i clienti a fare la spesa

Quello di sabato sarà l'ultimo giorno di apertura del Conad City di Villafranca, gestito da 36 anni da Fabrizio Golfera. La decisione dell'esercente 64enne di abbassare per sempre le saracinesche è dovuto al rincaro delle bollette. Il paese resterà così senza un market, ma Commercianti Indipendenti Associati sta organizzando un servizio gratuito di navetta bus per accompagnare a fare la spesa gli abitanti della frazione. Ad investire in questo servizio sarà il socio Conad della Cava, Marco Leroy, che aveva già sperimentato questo tipo di attività nel 2019 per gli abitanti del quartiere Schiavonia di Forlì, durante il periodo in cui quella zona era rimasta sprovvista di un supermercato di riferimento. A giorni saranno resi noti gli orari e le fermate.

Un servizio simile è in partenza anche a Cesena, dove l’area di San Giorgio è rimasta di recente priva di un punto vendita di generi alimentari. In quel caso il servizio è stato organizzato dal gestore del Conad City di Ronta. "In questo modo gli associati Cia-Conad intendono andare incontro soprattutto agli anziani e a tutti coloro che non sono dotati di automobile - si legge in una nota -. Purtroppo alcuni quartieri periferici dispongono di un bacino commerciale di riferimento limitato e in caso di disagi, anche per l’aumento della densità commerciale nelle aree urbane in seguito al ciclo di aperture degli ultimi anni, ne risentono maggiormente. La cooperativa, alla luce delle enormi difficoltà causate in particolare dall’aumento dei costi energetici, sta mettendo in campo un robusto piano di sostegno ai soci per contrastare tale fenomeno e per contenere l’impatto negativo delle dinamiche inflattive sui consumatori".