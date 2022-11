Caro bollette, famiglie e imprese destabilizzate: Civitella promuove la comunità energetica

Sabato alle 15 il Comune di Civitella di Romagna ospiterà l’Assemblea Cittadina sulla Comunità Energetica, dove parteciperanno amministratori pubblici e cittadini che, con un partenariato qualificato stanno creando la “Comunità Energetica Rinnovabile” per combattere il caro energia. La partecipazione consentirà ai soci consumatori (Consumer) di risparmiare sui costi in bolletta e ai soci produttori (Prosumer) di poter avere un reddito dalla vendita dell’energia.

“La crisi energetica – racconta Fausto Faggioli promotore delle Comunità Energetiche - e l’impennata dei prezzi rischiano di mettere in ginocchio non solo aziende e privati, ma anche i bilanci della Pubblica Amministrazione. Una soluzione, sostenibile anche dal punto di vista ambientale oltre che finanziario, arriva però proprio dalle Comunità Energetiche, modelli virtuosi che si fondano sul principio della condivisione di impianti fotovoltaici che possono servire l’intero territorio di pertinenza della Comunità Civitellese”.

“Ad oggi - spiega Andrea Prato Ceo di Albatros, studio capofila di una associazione che riunisce un centinaio di professionisti come avvocati, commercialisti, ingegneri, agronomi e architetti e che si occupa di fornitura servizi alla PA, con particolare riferimento al settore delle rinnovabili – siamo assistenti al Rup di 250 comuni di dimensioni medio piccole, interessati a creare comunità energetiche sui loro territori per sostenere anche i cittadini con il modello di Solar Community che consente alla Pubblica Amministrazione di ottenere un utile ragguardevole poiché diviene proprietaria al 40% degli impianti che si vanno a creare in aree pubbliche. In questo modo si consente ai Comuni di evitare il rischio d’impresa, di anticipare denaro e il possibile dissesto finanziario derivante da questa impennata di prezzi.

“Il prezzo dell’energia sta destabilizzando famiglie e imprese anche sul nostro territorio - spiega Claudio Milandri, sindaco di Civitella - per questo abbiamo pensato alla comunità energetica come soluzione al problema. Sapevamo anche che molti nostri cittadini e piccoli imprenditori si stavano informando per montare piccoli impianti privati e dunque siamo fiduciosi che, nel corso dell’assemblea pubblica che terremo tra qualche giorno in cui presenteremo il progetto sviluppato da Albatros, i cittadini lo accoglieranno positivamente. Ma anche per quanto ci riguarda, come Comune, dopo le bollette dei mesi scorsi siamo consapevoli che occorra un’alternativa che ci consenta di risparmiare, altrimenti corriamo il rischio di non chiudere il bilancio. Non nascondo che al contempo la cosa sia molto interessante anche da un punto di vista ambientale, e la mia amministrazione è sensibile al problema. Confidiamo in una accelerazione della pubblicazione dei decreti attuativi per poi essere subito pronti a partire, intanto prepariamo il terreno”.

Il progetto di comunità energetica così per come verrà realizzato in Romagna rientra in un nuovo sistema, denominato Local Hub, capace di integrare in un’unica piattaforma E-commerce di prossimità, welfare aziendale, servizi della Pubblica Amministrazione e consumo energetico consapevole. “L'integrazione con Local Hub - conclude Luigi Angelini, Ceo di MediaTip, società che ha curato la nascita e lo sviluppo dell’hub virtuale - permette di cogliere due obiettivi nello stesso tempo: da un lato si produce e si consuma energia a km zero, con grandi risparmi economici per la comunità, dall'altro si immettono risorse nel tessuto del commercio e dell'artigianato locale. Un sistema vincente per tutti: per i Comuni che hanno entrate certe per diversi anni, per i cittadini che pagano meno l'energia e ricevono contributi e per il commercio locale”.