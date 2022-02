Disoccupato e con due figlie, la stangata della bolletta lo aveva messo ko: i servizi sociali trovano una soluzione

Il suo accorato appello non è caduto nel vuoto e già nel giorno stesso in cui ha scritto a ForlìToday si è messa in moto la macchina dell'assistenza, in primis quella dei Servizi sociali. La vicenda del padre di famiglia che non aveva i soldi per sostenere la sua famiglia, con l'ultima mazzata dal caro bollette, sta trovando una soluzione. A scrivere il suo sfogo era stato un lettore di ForlìToday, che spiegava quanto il rincaro delle tariffe stesse incidendo su chi aveva una situazione già fragile. A far scattare la molla di scrivere alla redazione era stato l'arrivo della bolletta: “Non avrei mai pensato di scrivervi, purtroppo sono costretto anche se so che non servirà a nulla. Vi contatto solo perché a seguito dell'aumento delle bollette, oggi mi è arrivata una bolletta del gas di 772,10 euro”. In verità, però, non è vero che non è servito a nulla. "Subito dopo la lettera siamo entrati in contatto con questa persona e gli è stato assegnato un assistente sociale. Spesso i servizi sociali vengono visti così lontani, ma poi servono proprio per questo", spiega l'assessore al Welfare Rosaria Tassinari.

Il lettore spiegava di essere disoccupato, con la moglie che non può lavorare e percepisce 240 euro di pensione, un affitto da 550 euro al mese e due figlie. Questa la sua riflessione: “Ci stanno aiutando anche parrocchia e servizi sociali ma come è possibile sostenere aumenti così? So che non è un problema solo mio, ci mancherebbe, ma qui tutti si lamentano e vanno in piazza per una cosa giusta come un vaccino che può salvarti la vita e nessuno scende in piazza o si lamenta realmente per il caro bollette. Io purtroppo non ce la faccio più ad andare avanti così, non voglio vedermi non in grado di mantenere la mia famiglia”. Ed ancora: “Non ho lavoro e con questi aumenti sproporzionati non sono più in grado nemmeno di pagare le bollette che almeno sino ad oggi sono riuscito con molte difficoltà a pagare. Chiedo ancora scusa per il disturbo, ma almeno volevo che di questa cosa se ne parlasse veramente”.

Non se n'è solo parlato: il Comune di Forlì ha, infatti, a disposizione un fondo per far fronte alle emergenze generate dal caro-bollette su famiglie di comprovata difficoltà. Ed è stato avviato l'iter che porterà a dare questa persona un ristoro economico immediato per far fronte alla spesa imprevista. Non solo: potrà essere inserito anche su un altro canale di sostegno per rendere più sostenibile il costo dell'affitto. "C'è stata una presa in carico del cittadino in difficoltà", conclude Tassinari.