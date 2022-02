Caro energia, dramma per le famiglie fragili: "Disoccupato e con due figlie, non so come pagare 772 euro"

Non ha i soldi per sostenere la sua famiglia e l'ultima mazzata è il caro bollette. A scrivere il suo sfogo è un lettore, che spiega quanto il rincaro delle tariffe stia incidendo su chi aveva una situazione già fragile. A far scattare la molla di scrivere a ForlìToday è stato l'arrivo della bolletta: “Non avrei mai pensato di scrivervi, purtroppo sono costretto anche se so che non servirà a nulla. Vi contatto solo perché a seguito dell'aumento delle bollette, oggi mi è arrivata una bolletta del gas di 772,10 euro”.

Il lettore spiega quindi di essere disoccupato, con la moglie che non può lavorare e percepisce 240 euro di pensione, un affitto da 550 euro al mese e due figlie. Questa la sua riflessione: “Ci stanno aiutando anche parrocchia e servizi sociali ma come è possibile sostenere aumenti così? So che non è un problema solo mio, ci mancherebbe, ma qui tutti si lamentano e vanno in piazza per una cosa giusta come un vaccino che può salvarti la vita e nessuno scende in piazza o si lamenta realmente per il caro bollette. Io purtroppo non ce la faccio più ad andare avanti così, non voglio vedermi non in grado di mantenere la mia famiglia”. Ed ancora: “Non ho lavoro e con questi aumenti sproporzionati non sono più in grado nemmeno di pagare le bollette che almeno sino ad oggi sono riuscito con molte difficoltà a pagare. Chiedo ancora scusa per il disturbo, ma almeno volevo che di questa cosa se ne parlasse veramente”.

Speciale "caro bollette"

