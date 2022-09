Caro bollette, l'sos del Comune di Forlì: "Il governo faccia qualcosa, altrimenti andiamo tutti a mangiare la rucola"

"Il governo faccia qualcosa, altrimenti andiamo tutti a mangiare la rucola". È l'assessore al Bilancio del Comune di Forlì, Vittorio Cicognani, a invocare un intervento sulle bollette dell'energia, anche attraverso un indebitamento. "Non è niente rispetto a a ciò che può succedere", ribadisce rispondendo questo pomeriggio in consiglio comunale a un question time di Forlì e co sugli interventi straordinari da mettere in campo per fare fronte ai rincari delle utenze. Il Comune, sottolinea, può fare ben poco, di fronte a "tariffe in aumento minimo del 70%-80% rispetto alle attuali, avrà problemi anche a pagare le sue". I rincari insomma dovrebbe pagarli lo Stato.

Meno allarmista la collega al Welfare, e neo parlamentare, Rosaria Tassinari: "Le risorse economiche esistenti sono adeguate per gestire la situazione che è sotto controllo". Certo, aggiunge, si aspettano interventi da parte dell'esecutivo e da parlamentare "mi impegnerò in tal senso". Nel 2021, dà qualche numero, i contributi dei servizi sociali ammontavano a 193.000 circa e ce ne sono altrettanti nel fondo, mentre con il protocollo attivo con Hera sono state assistite 1.000 famiglie, evitando inoltre la chiusura di 65 utenze acqua, 62 gas e 33 di luce elettrica.

Troppo poco per il capogruppo Federico Morgagni che ricorda la richiesta di incontro alla giunta da parte delle parti sociali. È necessario, sostiene, un fondo straordinario di solidarietà finanziato per esempio dai sovradividendi di Hera, "diverse centinaia di migliaia di euro". I due assessori, conclude, "sembrano vedere due situazioni diverse, ma ogni amministrazione deve fare la sua parte. Le risorse vanno tirate fuori". (fonte Dire)