Caro bollette, Meldola spegne le luci alla Rocca

Anche il Comune di Meldola ha aderito all'iniziativa promossa dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) contro il "caro bollette" spegnendo giovedì sera le luci della Rocca, monumento simbolo della città. Il sindaco Roberto Cavallucci, condividendo la preoccupazione sollevata da Anci, spiega che "si tratta di un gesto simbolico per testimoniare vicinanza alle famiglie, alle imprese ed agli enti locali che si trovano in difficoltà a far fronte all'insostenibile rincaro delle bollette energetiche".