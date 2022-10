Il caro bollette spegne una vetrina del gusto in centro: "Troppi aumenti, chiudiamo e rimaniamo in attesa"

Il caro bollette spegne, almeno temporaneamente, una vetrina nel cuore del centro storico di Forlì. Da diverse settimane è infatti chiuso il punto vendita "Truck Food Forlì", aperto in Corso della Repubblica ad inizio gennaio 2019 e specializzato nella preparazione di hamburger, cibo di strada e dolci. Il messaggio affisso sulla vetrina è eloquente e denota le difficoltà degli esercenti nell'affrontare l'onda dei rincari, dalle bollette al costo delle materie prime. "A causa dell'aumento dei costi energetici e delle materie prime rimarremo chiusi nell'attesa di ulteriori sviluppi - si legge nel messaggio -. Vi terremo aggiornati sulla data di apertura tramite i nostri canali social".

Sulla pagina Facebook ci sono le immagini che testimoniano l'entusiasmo dello staff nella preparazione di nuove pietanze, differenti da stagione a stagione: non solo hamburger e fritti, ma anche dolci tipici napoletani per citarne alcuni come le graffe. Danilo, proprietario dell'attività, raccontando la sua esperienza a ForlìToday, è al lavoro per riaccendere i fornelli. "Siamo mega tassati - spiega -. Durante l'estate abbiamo lavorato una decina di giorni, perchè poi con la chiusura dell'università andiamo in ferie, ma ciò nonostante abbiamo avuto una bolletta praticamente raddoppiata, impennata a poco più di duemila euro. E se i costi sono destinati ulteriolmente ad aumentare c'è poco da stare tranquilli". L'obiettivo è ripartire, "però bisogna fare i conti per riuscire ad arrivare alla fine del mese. Le tasse sono tante e serve un aumento delle vendite esponenziali per cercare di fare quadrare le somme".

Danilo racconta la sua esperienza: "Sono arrivato a Forlì che avevo 20 anni dopo essersi diplomato in Piazza Dante a Napoli, poi nel tempo ho acquisito esperienza nel campo della ristorazione lavorando con mio cugino che è uno chef e nei weekend con mio nonno, anche lui chef, a Capodimonte. Così nel 2018 è nata l'idea di aprire un'attività qui a Forlì a conduzione familiare, aprendo ad inizio del mese di gennaio del 2019 dopo alcuni mesi di lavoro iniziati nel mese di agosto". Il negozio è nato in Corso della Repubblica su uno spazio di una quarantina di metri quadrati, comprensivo del magazzino: "I miei fornitori sono tutti campani, dalla provola al pane per fare un esempio. Il mio obiettivo era riproporre la degustazione veloce delle tradizioni campane, un po' come c'è a Napoli, che si mangia al volo passeggiando un crocchè di patate, arancini o la frittatina di maccheroni". L'auspicio è che Danilo possa trovare le risorse necessarie per ripartire ed accogliere nuovamente i clienti come già accadeva da tempo: "Stiamo lavorando per questo", tranquillizza.

Il messaggio affisso nella porta d'ingresso