Da Carpena a Campi Bisenzio, un aiuto concreto dopo l’alluvione: “Solidarietà vera, adesso tocca a noi"

Iniziativa di solidarietà dei cittadini del quartiere Magliano-Carpena, in gran parte giovani, dopo l’alluvione che si è abbattuta sulla Toscana. A partire da venerdì pomeriggio, nel quartiere si è attivata una raccolta spontanea in supporto alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali.

“Abbiamo deciso di attivare una raccolta di beni di prima necessità - dice il vice coordinatore del quartiere, Giuseppe Iasiuolo - perché quando abbiamo avuto bisogno ed eravamo in grande difficoltà sono arrivati in molti per aiutarci e vogliamo ricambiare la solidarietà”.

E dunque per tutta la giornata di sabato, “Sos Toscana”, nella parrocchia di Carpena, in via Decio Raggi 388, si raccolgono beni di prima necessità: pannolini per adulti e bambini, alimenti confezionati, badili, torce, pile, stivali, generi di prima necessità.

“Voglio ringraziare la Ferramenta Cappelletti Vanni di Fiumana che ha donato cariole, stivali e badili e l’azienda Carpam che ci consentirà di portare a dove serve il materiale raccolto”, dice Giuseppe - Tutto quello che riceviamo lo porteremo personalmente a destinazione”.

La consegna avverrà nella zona tra Campi Bisenzio e Prato, colpita dalla recente alluvione.

La raccolta si svolge sabato 18 novembre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.