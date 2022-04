Carriere internazionali e il futuro dopo gli studi": se ne parla ad un incontro al Campus

L’aula 6 del Teaching Hub del Campus di Forlì ospiterà lunedì l'incontro "Carriere internazionali: il tuo futuro dopo gli studi" rivolto agli studenti delle Lauree magistrali di Scienze politiche di Forlì, promosso e organizzato dall’Unità Operativa di Sede - Uos di Forlì del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, con il supporto organizzativo dell’Ufficio Eventi e comunicazione e Tirocini e Placement del Campus di Forlì. I lavori inizieranno alle 9 con i saluti introduttivi del presidente del Campus di Forlì, professor Emanuele Menegatti, del responsabile dell'Unità Operativa di Sede di Forlì del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali professor Marco Balboni e del Coordinatore della Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, professor Arrigo Pallotti.

Saranno previsti due momenti finalizzati a fornire agli studenti informazioni sui possibili percorsi di carriera lavorativa dopo il conseguimento della laurea. Nel corso della prima parte si parlerà di “Carriere internazionali in azienda”: interverranno Pierluigi Alessandri, vice-presidente di Technogym, Samuel Bertinelli, Trade Finance Officer di Credit Agricole Group Solutions SCpA Italia, Matteo Del Conte, Junior International Relations Analyst di Eni e Roberto Grilli, general manager di Dz Engineering.

A seguire “Carriere internazionali in Think- Tank e Fondazioni” che avrà come ospiti Giuseppe Famà, Head of Eu Affairs, International Crisis Group Icg, Bruxelles, Karolina Muti, Senior Researcher, Programmi Sicurezza e Difesa, Istituto Affari Internazionali, Iai, Roma e Nicolò Sartori, Senior Researcher, di Enel Foundation, Roma. I partecipanti potranno dialogare con i relatori e rivolgere loro domande sulla preparazione, le specializzazioni, gli strumenti e le esperienze da privilegiare per avviarsi verso una carriera internazionale. La conclusione dell’evento è prevista intorno alle 13.