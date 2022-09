Carta d'identità falsa e neanche uguale all'originale: scatta l'arresto per uno straniero 25enne

Uno straniero di 25 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Forlì, dopo essere stato trovato in possesso di una carta di identità falsa. E’ accaduto la notte di lunedì sull'A14 all’altezza del casello di Forlì, quando una pattuglia della locale Sottosezione autostradale ha fermato per un controllo una Bmw con a bordo un uomo e una donna. Visto che lei non era in possesso di documenti, la coppia è stata accompagnata in caserma per ulteriori accertamenti. Mentre la donna, una 29enne, veniva sottoposta a fotosegnalamento, l’uomo sosteneva di essere cittadino comunitario rumeno e di poter circolare nel territorio dell’Unione Europea senza necessità di permesso di soggiorno, quindi ha esibito carta di identità e patente di quel Paese.

I poliziotti però hanno fiutato che qualcosa non andava e hanno esaminato ogni singolo dettaglio di quei documenti, confrontandoli con gli originali disponibili nelle banche dati, usando le lampade con gli ultravioletti e lente di ingrandimento. Le certosine verifiche degli investigatori hanno consentito di appurare, come poi confermato anche dagli uffici di cooperazione internazionale delle forze di polizia, che quei documenti erano falsi: le tecniche di stampa non erano genuine ed i caratteri grafici difformi dagli standard.

Con la perquisizione del veicolo, inoltre, è venuto fuori un altro documento, questa volta autentico: si trattava del passaporto dell’uomo, riportante la sua vera nazionalità ed identità. Terminati gli accertamenti di rito, la Polizia Stradale di Forlì ha presentato il conto alla coppia: la donna è stata denunciata per violazione della normativa sugli stranieri, per l’uomo invece è scattato l’arresto per possesso di documenti falsi.