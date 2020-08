Vandalizzata la casa dell'acqua al parco urbano: danni per migliaia di euro

Vandalizzata la casa dell'acqua allestita al parco urbano "Franco Agosto" di Forlì. L'episodio si è verificato lo scorso fine settimana ed Adriatica Acque, proprietaria della struttura, ha sporto denuncia ai Carabinieri. Nella circostanza i balordi hanno distrutto il frontale dell'erogazione dell'acqua, che è stato subito messo in sicurezza da un tecnico specializzato poichè l’acciaio tagliato poteva provocare ferite a chi si avvicinava.

Purtroppo non è la prima volta che soprattutto la casa dell’acqua è oggetto di questi tipi di eventi. Nei precedenti episodi i facinorosi si erano concentrati (senza fortuna) sulla porta di servizio. "Questo tipo sfregio è la prima volta che lo vediamo in oltre 10 anni di attività e oltre 200 case dell’acqua installate", afferma Alberto Sebastiani, della direzione di Adriatica Acque.

I danni ammontano a diverse migliaia di euro: "Il pannello di erogazione è da buttare e purtroppo siamo costretti a tenere fuori servizio la casa dell’acqua in pieno agosto, una doppia beffa - è il rammarico esternato -. Ovviamente stiamo cercando di ripristinare il prima possibile il tutto". La speranza è quella di riattivarla già dalla prossima settimana.

Conclude Sebastiani: "E' inconcepibile come si possa ridurre in queste condizioni un servizio alla collettività, per trovare pochi spiccioli (la casa dell’acqua eroga acqua a 5 centesimi al litro, ndr). Speriamo nella vicinanza dell’amministrazione per una maggiore tutela del bene pubblico e una maggiore sicurezza per questo servizio sicuramente apprezzato dai cittadini".