Casa Artusi a “Geo” con i 200 anni del gastronomo forlimpopolese

Mercoledì 9 alle ore 17 circa Casa Artusi torna a Geo, la trasmissione seguitissima su Rai 3 condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi per parlare del bicentenario artusiano e soprattutto come un manuale scritto 130 anni rappresenti ancora oggi una guida da leggere e da usare, fonte di consigli e ricette di straordinaria modernità. Artusi è un visionario dal palato raffinato e Casa Artusi, assieme alla sua città, continua a valorizzarlo in Italia nel Mondo.

Oltre alle immagini tratte dal video “Casa Artusi a Forlimpopoli e il viaggio della cucina domestica” realizzate da Sunset di Forlì per Casa Artusi, con il sostegno della Camera di Commercio della Romagna, partecipano, in collegamento dalla Biblioteca gastronomica, la Presidente Laila Tentoni e in studio a Roma, la maestra di cucina Carla Brigliadori, che proporrà le seguenti ricette tratte dal manuale artusiano: n. 98. Ravioli all'uso di Romagna, n. 254. Stracotto alla Bizzarra e n. 239. Pagnotelle ripiene

La trasmissione si svolge in una giornata particolarmente impegnativa per Casa Artusi. Si comincia il mattino con un intervento all’interno di un ciclo di seminari organizzati dall’ Università Campus Bio-Medico di Roma sul tema della comunicazione alimentare, dove la Presidente Laila Tentoni parlerà dell’importanza di Artusi sia in questo ambito, sia come brand traino del territorio, a cui farà seguito un webinar con la scuola di cucina, in collegamento con l’Ambasciata italiana a Kiev, che vedrà la partecipazione anche del maestro di cucina Paolo Teverini . Dulcis in fundo: il ritorno a Geo di Casa Artusi, alle cui attività è sempre data la massima attenzione.

Artusi viaggia e forse dall’alto brinda ai suoi 200 anni e al lavoro che la sua città natale porta avanti in suo nome.