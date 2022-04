Casa Artusi chiama a raccolta i sostenitori e prepara una Galleria speciale per le loro ricette del cuore

Basta un piccolo gesto per ottenere una delle ricompense più ambite messe a disposizione di chi partecipa alla raccolta fondi lanciata da Casa Artusi e Associazione delle Mariette in vista del loro quindicesimo compleanno. Con una donazione di 25 euro, infatti, si ottiene la possibilità di esporre la propria ricetta del cuore e la propria storia di famiglia con nome e cognome nella Galleria delle ricette di Casa Artusi, proprio accanto a quelle di “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”.

Per aderire alla raccolta fondi e alla raccolta di ricette da esporre c’è tempo fino al 15 maggio. Semplice la modalità: basta collegarsi alla piattaforma IdeaGinger (https://www.ideaginger.it/progetti/raccontare-la-cucina-italiana-storie-e-identita-digitali-in-nome-di-artusi.html). Ma, per chi lo preferisce, c’è la possibilità di farlo di persona a Casa Artusi, dopo aver inviato una mail a info@casartusi.it o contattando Casa Artusi al +393498401818

Casa Artusi e l’associazione delle Mariette hanno lanciato questa raccolta fondi in vista del loro quindicesimo compleanno (entrambe sono nate nel 2007). Per celebrare adeguatamente questo traguardo importante hanno deciso di dar vita al progetto ‘Raccontare la cucina italiana. Storie e identità digitali in nome di Artusi’, che prevede la realizzazione di una serie di video sul territorio e che culminerà in un evento di videomapping ‘a tavola’ (accompagnato da una dimostrazione dal vivo delle Mariette) in programma per la serata del 1 luglio, durante la Festa Artusiana.

Per sostenere il progetto si possono fare donazioni anche piccolissime (5 euro). Per i finanziatori sono previste ‘ricompense artusiane’ di vario tipo: oltre all’inserimento delle ricette del cuore nella Galleria di Casa Artusi, a seconda della cifra donata si possono ottenere speciali visite guidate del complesso di Casa Artusi, oppure un’esperienza di cucina con le Mariette, o una cena degustazione al Ristorante Casa Artusi, e altro ancora.