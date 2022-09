Casa Artusi e Forlimpopoli ospiti d’onore alla Fiera del Fungo di Borgogotaro

Trasferta sull’Appennino parmense per Casa Artusi e la città di Forlimpopoli, i cui rappresentanti saranno a Borgotaro domenica 18 settembre in occasione della Fiera del Fungo IGP. Un appuntamento di grande richiamo, ormai diventato vetrina delle eccellenze italiane a tutto tondo, e che porta in Valtaro migliaia di appassionati. In questo contesto, Casa Artusi sarà protagonista di un evento speciale denominato ‘L’Artusi d’autunno in Appennino”. In programma uno show cooking dedicato alla ricetta n.76 del manuale artusiano ‘Risotto coi funghi’, e momenti di musica popolare. Al termine degustazione della ricetta, accompagnata da un calice di vino del territorio.

Ci sarà anche un momento istituzionale a cui interverranno la Sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini, il suo collega di Borgotaro Marco Moglia, la Presidente di Casa Artusi Laila Tentoni, il Presidente Strada del Fungo di Borgotaro IGP Alessandro Cardinali e il presidente del Consorzio Fungo Borgotaro IGP Luciano Sabini. L’evento di Borgotaro è solo il primo di una serie di appuntamenti che riproporranno lo stesso format in altre località dell’Appennino parmense e vedranno Casa Artusi impegnata show cooking, degustazioni, incontri formativi e divulgativi. Già fissate le prossime tappe ad Albareto il 2 ottobre e a Bedonia il 30 ottobre, mentre è in corso definizione quella a Vigoleno.