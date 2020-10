Casa Artusi promuove la cultura del cibo, premiata con il "Garganello d’oro"

Un riconoscimento importante entra nel palmarès della Fondazione Casa Artusi, a cui è stato assegnato dal Comune di Imola il “Garganello d’oro per la promozione della cultura del cibo” per l’anno 2020, nell'ambito del Baccanale, la rassegna gastronomica e culturale in programma ad Imola dal 31 ottobre al 22 novembre.

A ritirare il premio, durante la cerimonia che si terrà sabato 31 ottobre, alle ore 18, nel teatro Stignani di Imola, sarà la presidente Laila Tentoni. L’evento si potrà seguire in diretta collegandosi alla pagina facebook di Casa Artusi.

Il Garganello d’oro viene assegnato dal 2003 a studiosi, chef, istituzioni che si sono in vario modo distinti nella promozione della cultura del cibo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, il Comune di Imola ha deciso di conferirlo proprio a Casa Artusi per il suo grande impegno nella salvaguardia e valorizzazione dell’opera del grande gastronomo padre della cucina italiana e nella promozione della cucina domestica italiana in Italia e nel mondo.