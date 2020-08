Casa Artusi su Rai 1 con i "cappelletti all’uso di Romagna"

La tradizione gastronomica del grande Pellegrino e Casa Artusi sbarcano su Rai 1. L’appuntamento è per venerdì, a partire dalle 10, nella trasmissione "C’è tempo per…", condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini. Fra gli ospiti della puntata ci sarà la ‘marietta’ Corrada Ricci, docente di Casa Artusi, che preparerà in diretta i ‘cappelletti all’uso di Romagna’, ricetta numero 7 del manuale artusiano. Una ricetta emblematica, visto che il 4 agosto (bicentenario della nascita di Artusi) cuochi di tutto il mondo l’hanno preparata per rendere omaggio al grande gastronomo.

