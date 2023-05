Uno tsunami di fango spazza via il sogno di Chiara, i suoi 17 cani cercano una casa. Parte la raccolta fondi

A Predappio i diciassette cani ospiti della struttura di Chiara Capanni sono rimasti senza una casa dopo che la sede, in seguito alla forte ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna a inizio maggio, è stata gravemente danneggiata da una frana. Chiara ha quindi lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per continuare il suo progetto, avviato nel 1989, in un’altra casa. La sede - distrutta dalla frana e dichiarata inagibile - era stata inaugurata a gennaio: "Era il nostro sogno - scrive Chiara sul sito della piattaforma - 300 metri quadrati di struttura al chiuso e 8000 metri quadrati di terreno recintato in cui poter lavorare con i cani”.

La gara di solidarietà - Casa spazzata dalla frana, si raccolgono fondi

“La frana - aggiunge - ha distrutto lavoro, progetti ed infranto sogni. I nostri cani convivono con noi, andiamo al ristorante, a turni dormono nel letto: insomma cani di casa a tutti gli effetti, ma ora non hanno più una casa”. "Martedì - racconta - siamo arrivati prima dei soccorsi e per salvare loro mi sono infilata da sola in una frana e mi sono immersa in acqua fino alla coscia. Ma i cani stanno bene e questo è il punto focale”.

"Ora - prosegue - non sappiamo se e quando potremmo rientrare e quindi quando potremmo riunire la nostra famiglia a quattro zampe. Tutti i nostri fondi erano investiti lì. In più - conclude - abbiamo tre femmine che dovrebbero partorire a inizio luglio". La raccolta per supportare Chiara e la sua famiglia a quattro zampe si trova nella pagina speciale creata da GoFundMe che contiene altre campagne riguardanti l’alluvione in Emilia Romagna. Si può raggiungere al link https://gfme.co/alluvione-emiliaromagna