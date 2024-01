La Provincia di Forlì-Cesena mette all'asta una casa cantoniera: ecco come presentare l'offerta

La Provincia di Forlì-Cesena mette all'asta una casa cantoniera a Giumella, nel comune di Premilcuore. L'asta, che sarà organizzata con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa, si terrà il 20 marzo alle 11 nella sede della Provincia, in Piazza Morgagni 9 a Forlì. L'immobile si trova lungo la Provinciale 3 "Del Rabbi", all'altezza del chilometro 42+760. Il prezzo di base d'asta è fissato in 108mila euro: l'immobile, viene spiegato, "verrà ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, con tutte le azioni, ragioni, accessioni, servitù attive e passive se vi sono e come sono, ma senza pesi, vincoli, ipoteche valide, trascrizioni comunque pregiudizievoli. Nell'area pertinenziale dei fabbricati è presente un pro-servizio da demolire a spese e cura dell'acquirente".

Per poter partecipare alla gara gli interessati non debbono trovarsi in condizioni o situazioni che, ai sensi della normativa vigente, comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'offerta in bollo (16 euro) deve essere redatta utilizzando obbligatoriamente il “Modello Offerta “All. A”, allegato al Bando quale parte integrante e sostanziale Tutte le parti del modello vanno obbligatoriamente compilate o barrate. L'offerta deve essere completa dei dati identificativi dell'offerente, dell'importo offerto (pari o in aumento rispetto al prezzo base d'asta) espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta va datata, firmata e inserita, con la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “Offerta”. La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita in un'altra busta più grande, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, unitamente all'assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena, dell'importo sopra indicato, a titolo di deposito cauzionale.

Sull'esterno della busta grande dovrà essere scritto (in alto) “Offerta per l'asta del giorno 20 marzo 2024 per l'acquisto dell'immobile denominato Casa Cantoniera di Giumella, e (al centro) “Alla Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Patrimonio, Piazza Morgagni 9 - Forlì” e dovrà essere indicato il mittente (Nome, Cognome o Ragione Sociale e indirizzo). La busta dovrà pervenire alla Provincia di Forlì-Cesena, Piazza Morgagni 9, Forlì, tramite consegna a mano alla Portineria, oppure per il tramite del Servizio Postale con raccomandata, o mediante corriere, entro le 12 del giorno 19 marzo.

Terminato l'esperimento d'asta, saranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari gli assegni consegnati insieme alle offerte. L’asta sarà dichiarata deserta qualora non siano state presentate offerte. Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta si procederà, come disposto dall’art.20 del vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti. Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di apposita determinazione del Dirigente competente.

La presentazione dell'offerta è immediatamente impegnativa per l’offerente mentre lo sarà per questa Amministrazione solo dopo gli adempimenti di legge inerenti e conseguenti a tale asta. L'Amministrazione Provinciale si riserva altresì la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione in oggetto ad alcun soggetto e/o di prorogare la scadenza del presente bando, con le medesime modalità di pubblicazione, senza che i partecipanti possano disporre di titolo alcuno, ivi compresi eventuali rimborsi per spese di partecipazione.

Il miglior offerente sarà escluso dalla gara ove venga accertata la non veridicità della dichiarazione sottoscritta nel Modello “Offerta”; ove rinunci all’aggiudicazione o non sottoscriva il contratto nei termini che verranno fissati dall’Amministrazione Provinciale. In tali casi, l’intera cauzione provvisoria versata sarà incamerata dall’Amministrazione Provinciale e la gara sarà aggiudicata al concorrente che segue nella graduatoria. La documentazione fotografica è disponibile, insieme al bando, sul sito internet della Provincia www.provincia.fc.it. Per ulteriori informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Patrimonio della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni 9 a Forlì, tel.0543 714297 – E-mail: patrimonio@provincia.fc.it. Il responsabile del procedimento è l'ingegner Barbara Luchetti