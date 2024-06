Casa del Lavoratore di Meldola, ecco il nuovo rinnovo consiglio direttivo: Tomas Rubboli alla presidenza

L’assemblea dei soci della Cooperativa Casa del Lavoratore di Meldola ha approvato il bilancio e preso atto delle dimissioni del presidente Aldo Camagni, che ha retto con costanza la cooperativa per oltre 12 anni, ha eletto come nuovo presidente Tomas Rubboli, 22 anni e vicepresidente Luca Agresti 45 anni e unitamente a lui il nuovo consiglio direttivo composto di Francesco Flamigni, 18 anni, Filippo Ricci, 18 anni, Pietro Femminella, 22 anni Samuel Arpaia 22 Anni, Marta Bacchi 58 anni, Giandomenico Flamigni 59 anni. Una squadra giovane, ma composita che, con l’appoggio anche dei membri storici della cooperativa, si insedia con la missione di riportare socialità ed eventi in uno spazio storico come quello della sala Medusa, ridandole valore e importanza.

"Il nostro progetto è quello di restituire ai giovani meldolesi uno spazio che è storicamente stato loro, con eventi e iniziative che possano coinvolgere la fascia giovanile gravemente penalizzata dagli anni delle restrizioni pandemiche. Puntiamo però anche su eventi e iniziative per generazioni diverse, ragionando su più linguaggi: musicale, artistico, cinematografico. Siamo convinti che ci siano tutte le potenzialità e gli spazi per fare molto e fare bene e, ponendoci un fine sociale e non di lucro, siamo aperti a tutti i contributi e le collaborazioni che potranno nascere".

"Molti ragazzi si sono già avvicinati a questo progetto e vogliamo coinvolgerne sempre di più: ora c’è molto lavoro da fare per aggiornare la cooperativa ai nuovi tempi ma contiamo già da settembre di essere “a regime” con un calendario di iniziative - prosegue Rubboli -. Un grande grazie va a tutti i soci che per molti anni hanno portato avanti la cooperativa e che ci hanno spinto a entrare dandoci grande spazio per le nostre idee. Il loro contributo di esperienza sarà fondamentale per accompagnarci in questo percorso di rinascita e ripartenza di un luogo caro a tanti meldolesi".