Casa della Salute, consegnati i lavori. Timori del M5S: "Non si conosce la data di inizio del cantiere"

Lo stato dei lavori della Casa della Salute nell'area dell'ex Orsi-Mangelli al centro di un question time del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Franco Bagnara. L'esponente pentastellato ha chiesto chiarimenti circa le tempistiche sull’inizio del cantiere, alla luce del fatto che in risposta ad un question time del 13 novembre del 2023 venne annunciata "la partenza dei lavori ai primi di gennaio 2024, dopo la bonifica da eventuali ordigni bellici". L'assessora al Welfare, Barbara Rossi, ha spiegato che "i lavori sono stati consegnati il 28 marzo, con un importo complessivo di 11.927.273,99 euro, interamente finanziato dal Pnrr.

Il termine dei lavori è previsto per il 14 gennaio 2026, in linea con i tempi dettati dal Pnrr". I lavori, ha proseguito Rossi, "prevedono la realizzazione di tre livelli e la realizzazione di aree esterne coerente con i previsti requisiti urbanistici". Tuttavia. ha replicato Bagnara, "non è stata comunicata la data di inizio lavori", evidenziando "preoccupazione" per le tempistiche: "Il Comune deve fare sentire la sua voce per accelerare i tempi, altrimenti rischiamo di rimanere senza la Casa della Salute e perdere il treno del Pnrr sarebbe una cosa gravissima".