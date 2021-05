Casa disabitata scelta per fare baldoria: sorpreso e denunciato un 16enne

La pattuglia delle Volanti è intervenuta sabato mattina, intorno alle 10, in via Campo di Marte

Disabitata da tempo, alcuni giovani hanno trovato in un'abitazione la casa perfetta per ritrovarsi e trascorrere qualche ora di festa. Sabato tuttavia l'incaricato a presidiare l'abitazione si è accorto di qualche movimento sospetto, allertando la Polizia. Ed è così che gli agenti della Volante dell'Ufficio Prevenzione Generale della Polizia di Stato di Forlì hanno sorpreso un 16enne forlivese, che è stato denunciato a piede libero con le accuse di "invasione di terreni ed edifici" e "danneggiamento". Ma gli accertamenti proseguono per individuare altri ragazzi che avrebbero partecipato a diversi party.

La pattuglia delle Volanti è intervenuta sabato mattina, intorno alle 10, in via Campo di Marte su richiesta di una persona che aveva notato ignoti entrare all'interno della proprietà privata, disabitata da tempo. Incaricato dal proprietario, il richiedente ha effettuato un controllo, scoprendo così la presenza del 16enne disteso sul divano di una sala. La Polizia, intervenuta per i rilievi del caso, ha trovato le varie stanze a soqquadro e diverse porte danneggiate.

Anche la recinzione esterna era stata tagliata per accedere all'interno. Il proprietario dell'edificio, che vive in Svizzera, ha espresso la volontà di sporgere querela. E così il 16enne è stato indagato a piede libero. Ma nel frattempo la Polizia continua nelle indagini per individuare altri giovani che avrebbero frequentato la casa da diversi giovani.