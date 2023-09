"Casa e giovani" al centro di un incontro di Confedilizia. E si celebra la "Giornata del Condominio"

“Casa e giovani”, è il tema che sarà messo al centro dell’attenzione nell’incontro pubblico promosso da Confedilizia nazionale, in collaborazione con la delegazione di Forlì-Cesena, e dal Consiglio Nazionale del Notariato. L’evento è in programma venerdì alle 15 nella Sala Convegni della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in corso Garibaldi 45. Sarà l’occasione per presentare la Guida pratica alla locazione e alla compravendita immobiliare, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e da Confedilizia. Ai partecipanti all’incontro sarà omaggiata una copia del volume.

Alla presentazione, realizzata con il patrocinio della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, porterà i suoi saluti Carlo Caselli, presidente di Confedilizia Forlì-Cesena; moderati dal giornalista Vincenzo Bongiorno, interverranno poi il notaio Silvia De Florian in rappresentanza del Consiglio Notarile, e l’avvocato Stefano Senzani presidente vicario di Confedilizia. L’iniziativa è stata pensata anche per la celebrazione dell’annuale “Giornata del Condominio”, e al termine della presentazione della guida “Casa e giovani” saranno consegnati gli attestati a coloro che hanno conseguito l’attestato del Corso di formazione periodica per Amministratori di Condominio.

"Per Confedilizia Forlì-Cesena - afferma Caselli - il 2023 è un anno importante, quello del Novantesimo di fondazione. È un onore festeggiarlo anche con iniziative così significative, in collaborazione con la Confedilizia nazionale. È la conferma che la nostra Associazione è una realtà seria ed autorevole nel rappresentare i proprietari di casa e anche nel far crescere e nel promuovere la cultura della proprietà immobiliare, vero e proprio valore aggiunto della nostra amata Italia, dove circa l’80% dei cittadini sono proprietari".