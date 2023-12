Casa sommersa dall'alluvione, hanno salvato una residente: riconoscimento per due carabinieri

Il generale di brigata Massimo Zuccher, comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ha visitato giovedì mattina il comando provinciale dell'Arma di Forlì-Cesena per il tradizionale saluto in occasione delle imminenti festività natalizie. Ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Samuele Sighinolfi, l’alto ufficiale ha incontrato i militari della sede, i comandanti di tutti i reparti territoriali e speciali della provincia, una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri nonché 26 carabinieri neo assegnati del 141esimo e 142esimo Corso Allievi Carabinieri.

Dopo aver rivolto un ringraziamento a tutti i militari "per l’impegno profuso in questo difficile anno", il generale ha consegnato alcuni riconoscimenti ai Carabinieri distintisi per il coraggio e la professionalità mostrati durante il servizio. In particolare, ha tributato un particolare elogio a due Carabinieri che durante le prime ore dell’alluvione che ha colpito la città di Forlì il 16 maggio scorso hanno fatto ingresso in una abitazione quasi interamente sommersa dall’acqua, portando in salvo una donna. Prima di lasciare la sede di Corso Mazzini, il Generale ha inoltre rivolto parole di incoraggiamento e stimolo ai giovani 26 carabinieri giunti in provincia da pochi giorni e già operativi.