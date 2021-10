Casalinghe, Carla Maria Piras nuova responsabile Ugl: “Pronti a fornire informazioni sulle assicurazioni Inail”

Carla Maria Piras, laureata in Economia e diritto, Master in Liquidazione sinistri, professione: patrocinatore stragiudiziale, è la nuova responsabile provinciale Forlì-Cesena di Scale - Sindacato casalinghe lavoratrici europee dell'Ugl, con nomina trasmessa dalla responsabile nazionale Antonietta Celata. “L'iscrizione all'Ugl Scale è gratuita - precisa Carla Maria Piras, che all'atto dell'investitura nel suo nuovo ruolo di responsabile provinciale Forlì-Cesena ha ricevuto le congratulazioni e gli auguri di “buon lavoro” da parte di Filippo Lo Giudice, segretario dell'Ugl Romagna -. Al centro della nostra attività, oltre al sostegno alle donne nella conciliazione di vita e dei tempi di lavoro con le esigenze familiari, una battaglia che va concretizzata per il benessere dell’intera società, c'è anche l'assistenza nella tutela assicurativa delle persone di età compresa fra 18 e 67 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il classico lavoro casalingo, ovvero: la cura della famiglia e della casa. Una copertura assicurativa che ancora molte persone non conoscono”

Ma a cosa dà diritto l’assicurazione alle casalinghe? "A seconda dell’entità dell’invalidità cagionata dall’infortunio, si possono ottenere diverse rendite: vitalizie o una tantum, e l'assegno per l'assistenza personale continuativa in presenza di danni particolarmente gravi, con una rendita mensile a vita qualora l’invalidità riportata sia permanente - chiarisce Piras -. Come Sindacato casalinghe lavoratrici europee sapremo fornire comunicazione alla platea dei potenzialmente interessati delle pratiche Inail, illustrando i vantaggi dell’adesione all’assicurazione casalinghe e informando sulle prestazioni garantite in caso di infortunio, sulle modalità e le scadenze di pagamento del premio, nonché sull’esonero dal pagamento per i soggetti in possesso dei requisiti di legge”.