Il Comune mette all'asta 14 appartamenti, ecco quali sono: tutte le informazioni

Il Comune di Forlì metta all'asta 14 immobili di edilizia residenziale pubblica, che si terrà in Comune il 19 settembre alle 10. Le aste si svolgeranno per mezzo del metodo di estinzione di candela vergine, con offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta. Sono ammessi rilanci minimi pari a mille euro o multipli rispetto all’offerta più alta che sia stata presentata. In sede di rilancio non sono ammesse offerte inferiori all’aumento minimo. Il bando e la documentazione di gara sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Forlì. E' possibile presentare le offerte entro e non oltre le 13 del giorno 15 settembre . Per informazioni contattare l’Unità Programmazione e Gestione Patrimoniale del Comune di Forlì, mail: daniela.giulianini@comune.forli.fc.it; tel. 0543 712202 o 712496 o 712486 o 712842.

Gli immobili all'asta

Viene messa all'asta un'unità immobiliare in via Don Giovanni Minzoni, 11 di circa 81 metri quadrati di appartamento e di circa 12 metri quadrati di ripostiglio posto e relativa corte esterna pertinenziale. La base d'asta è di 139mila euro.

La seconda unità immobiliare è alla Cava in via Sillaro 2: si tratta di un appartamento di 116 metri quadrati, con cantina al piano seminterrato. La base d'asta è di 70mila euro. Sempre in via Sillaro viene messo all'asta un appartamento di 93 metri quadrati, con cantina al piano seminterrato. La base d'asta è di 78mila euro.

Due le unità immobiliari all'asta in viale dell'Appennino: al civico 301 si tratta di un appartamento di circa 58 metri con cantina al piano seminterrato (base d'asta 53mila euro), mentre al civico 295 si tratta di un'abitazione da 58 metri quadrati con cantina al piano seminterrato (base d'asta 50mila euro).

E' di circa 93 metri quadrati l'appartamento messo all'asta e che si trova al civico 5 di via Casadei e che comprende anche una cantina al piano seminterrato. La base d'asta è di 84mila euro.

Sono tre le unità immobiliari in via Fratelli Degli Esposti: al civico 3 un appartamento di 62 metri quadrati, con base d'asta di 41mila euro; al civico 8 un'abitazione di 62 metri quadrati (base d'asta 54mila euro) e al civico 11 un appartamento da 77 metri quadrati (base d'asta 71mila euro). Tutti sono dotati di cantina al piano seminterrato.

Parte da base di 36mila euro l'asta per un appartamento di 56 metri quadrati al civico 3 di via Gian Raniero Paolucci Ginnasi (comprensivo di cantina al piano seminterrato). Allo stesso civico viene messo all'asta un appartamento di circa 55 metri quadrati (anche questo con cantina seminterrata), con base d'asta fissata in 33mila euro.

Al civico 8 di via Cleila Merloni viene messa all'asta un'unita immobiliare con cantina al piano seminterrato da 78 metri quadrati: si parte con una base di 73mila euro. All'asta anche un appartamento da 56 metri quadrati in via Sergio Tavernari 4, comprensivo di cantina: la base è di 34mila euro. E' di circa 102 metri quadrati l'appartamento messo all'asta al civico 20 di via Agostino Rotondi, comprensivo di una corte esterna esclusiva. La base d'asta è di 105mila euro.