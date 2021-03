Case dell'Acqua, dal 2010 erogati oltre 53 milioni di litri: "Risultato ambizioso e concreto"

Sono ben 53.126.143 i litri di acqua erogati dal 2020 dalle 31 Case dell'Acqua presenti nei 30 Comuni della provincia di Forlì-Cesena. E' il dato che viene comunicato in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita dall’Onu a partire dal 1992 e che, viene sottolineato dall'assessore all'Ambiente del Comune di Civitella, Francesco Samorani, "ci ricorda le sfide che ruotano attorno al tema dell’acqua nella nostra epoca, in primis sulla sua qualità e accessibilità pubblica".

"L’acqua che esce dalle Case dell’Acqua, proviene direttamente dalla rete acquedottistica romagnola ed è quindi la stessa che esce dal rubinetto di casa, senza filtri o addolciatori", rimarca Samorani. Il Comune Civitella si è unito ai 30 Comuni di Forlì-Cesena, Unica Reti e Romagna Acque Società delle Fonti "per dare vita a un’iniziativa che possa valorizzare il percorso fin qui svolto dalla nostra comunità sul tema dell’acqua pubblica e rilanciarne gli obiettivi".

Al centro della scena si collocano le 31 Case dell’Acqua. Grazie a queste strutture sono state risparmiate 35.417.429 bottiglie d’acqua da 1,5 litri e 9.765.160 euro per minor acquisto di acqua in bottiglia. "La Casa dell’Acqua, un progetto dei 30 Comuni sostenuti da Romagna Acque, Unica Reti con il contributo di Atersir e il supporto tecnico di Adriatica Acque, è uno strumento per avvicinare il cittadino a bere acqua del nostro acquedotto: buona, sicura e controllata da oltre 1.000 analisi al giorno", ricorda Samorani.

La Giornata Mondiale dell'Acqua, conclude l'assessore, "vuole quindi spingersi al di là del semplice gesto simbolico e ribadire che sul nostro territorio le buone pratiche ambientali sono da tempo a disposizione di tutte le comunità e che le varie istituzioni sanno collaborare per costruire strutture efficaci, conseguendo risultati ambiziosi e concreti".